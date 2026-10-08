Náutico x Novorizontino: confira escalações e onde assistir

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Mais três pontos conquistados e o Náutico praticamente vai acabar com o risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. A marca pode ser alcançada nesta quinta-feira (8), caso derrote o Novorizontino, nos Aflitos, pela Série B. Mas os alvirrubros estão fazendo desse objetivo o primeiro passo para outro mais audacioso: a de tentar uma arrancada rumo ao G6.

O Náutico é o 13º colocado da Série B, com 42 pontos. O Novorizontino é o terceiro, com 54. Mesmo diante de um adversário em melhor situação na tabela, os alvirrubros seguem confiantes na vitória.

“A gente vai enfrentar uma equipe de muita qualidade, bem organizada, mas não tememos nenhum adversário. Respeitamos todos e com o Novorizontino não vai ser diferente. Nós estamos olhando só para cima. Temos ainda muita ambição no campeonato e ela não é utópica porque é proporcional à qualidade dos nossos jogadores e pelo que eles fizeram nos últimos dois jogos em termos de competitividade, organização e comprometimento coletivo”, declarou o técnico Bruno Pivetti.

Retorno

Recuperado de lesão muscular, o lateral-esquerdo Igor Fernandes volta a ficar à disposição do Náutico. “Ele já trabalhou normalmente nesta semana. No domingo passado, ele participou de um processo de transição entre o departamento médico e o campo. Depois, na segunda, fez um treino parcial. No decorrer da semana foi reintegrado ao grupo e será uma opção importante de reforço”, afirmou o treinador.

A dúvida agora é com relação ao setor em que o jogador será utilizado. Caso atue na lateral esquerda, Igor pode pegar a vaga de Ryan. Porém, se for posicionado na zaga, a tendência é que ele brigue por posição com Betão e Léo Índio.

Reencontro

Um dos destaques da campanha de acesso do Náutico em 2025, o zagueiro Carlinhos, hoje no Novorizontino, irá reencontrar o clube pela primeira vez nos Aflitos. Pelo Timbu, o defensor entrou em campo 26 vezes e marcou um gol.

"Vai ser um momento muito especial para mim. Tenho um carinho enorme pelo Náutico e por tudo que vivi no clube. Foi uma temporada marcante, conseguimos conquistar juntos o acesso à Série B e vivi momentos que vou levar para o resto da minha carreira. Hoje defendo as cores do Novorizontino e vou estar do outro lado, mas com muito respeito e gratidão por tudo que vivi", apontou.

Pelo Novorizontino, Carlinhos soma 11 jogos e segue na briga pelas primeiras posições da tabela. O zagueiro destacou a importância do confronto para a equipe paulista na busca pelo acesso.

"Vai ser mais uma final. Sabemos da força do Náutico jogando em casa, mas estamos focados e preparados para buscar um resultado positivo e seguir na briga pelo nosso objetivo, que é terminar entre os dois primeiros colocados", projetou.



Vale citar que os jogadores do Náutico decidiram não concentrar para a partida em protesto aos atrasos salariais. O Timbu deve ao elenco três meses de moradia, dois meses de direitos de imagem e um da carteira de trabalho



Ficha técnica

Náutico

Muriel, Arnaldo, Betão, Leó Índio e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek e Júnior Todinho. Técnico: Bruno Pivetti

Novorizontino

Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui e Rômulo; Reidiney, Robson e Nicolas Careca. Técnico: Enderson Moreira

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF). Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere e Disney Plus

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