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Futebol Náutico x Operário: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado nesta terça-feira (15), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B

Enfrentar o Operário-PR no Esporte da Sorte Aflitos é algo que traz boas recordações ao Náutico. Foram três jogos ao todo com mando de campo dos alvirrubros, com duas vitórias e um empate. Nenhum gol sofrido. Para manter o tabu positivo, a equipe precisa mais uma vez fazer valer a força das arquibancadas no duelo desta terça-feira (15), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fora

Ainda não será desta vez que o atacante Paulo Sérgio retornará aos gramados. Sem jogar desde o dia 30 de maio, na derrota do Náutico por 2x0 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, por conta de lesões musculares, o atleta não está na intensidade desejada pela comissão técnica para ficar à disposição para o jogo.

“Paulo Sérgio, mesmo saindo da transição na sexta-feira passada, ficou praticamente 90 dias no departamento médico. Ele performou bem nos últimos 10 dias, mas não muito em alta intensidade. A gente precisa ter uma certa atenção com esse retorno, até para não ocorrer o que já ocorreu inúmeras vezes, que é bater e voltar”, explicou o treinador Guilherme dos Anjos. Quem também está fora é Arnaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Reginaldo será o substituto.

Em compensação, o Náutico pode ter a estreia de Danielzinho. O jogador se recuperou de uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo, sofrida ainda enquanto jogava no Ypiranga, e será relacionado.

Contra o Operário-PR, o Náutico tentará se recuperar do tropeço passado por 2x1, diante do América-MG, para abrir vantagem das equipes que estão abaixo na tabela de classificação, assim como se aproximar do G6.

“Vamos enfrentar um adversário que vem em um momento bom em função da colocação. Passou por uma sequência, mas conseguiu modificar isso na última partida (após vitória por 3x0 contra o CRB). O Operário vem com uma boa condição de jogo fora de casa e não tenho dúvidas que será um confronto positivo na questão ofensiva por serem duas equipes que gostam de jogar, com características diferentes. A gente com mais posse e eles com mais força, com qualidade técnica interessante”, analisou Guilherme.

Futuro

Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos continuarão no Náutico para 2027? A Série B do Campeonato Brasileiro nem acabou, mas a comissão técnica já foi questionada sobre a chance de seguir com o trabalho no ano seguinte.

“A matemática é simples. Nós estamos há um ano e meio e falta um ano de contrato praticamente. Então está mais próximo do fim do que do começo. Nós vamos analisar, sentar e se for de nosso interesse permanecer, assim será a continuidade, sendo do interesse do clube também. Se não for, o clube precisa acertar toda a situação de multa”, iniciou.

“O principal aspecto é alcançarmos o principal objetivo hoje (permanência na Série B) para depois conseguir a possibilidade de um acesso”, concluiu.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Reginaldo, Betão (Ryan), Léo Índio e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos

Operário

Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Joseph e Moraes; Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia; Ángel Torres, Vinicius Mingotti e Berto. Técnico: Luizinho Lopes

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Matheus De Moraes Silva (DF). Assistentes: Evandro de Melo Lima e Cipriano da Silva Sousa.

VAR: Adeli Mara Monteiro

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