Náutico x Petrolina: confira onde assistir e escalações

De olho em conquistar uma classificação direta para as semifinais do Campeonato Pernambucano, o Náutico entra em campo neste sábado (1º), contra o Petrolina, nos Aflitos, pela última rodada da competição.



O Petrolina (4º, com 19) , com vaga já assegurada na Série D 2024, só pega o terceiro lugar do Náutico se ganhar por quatro gols de diferença. O clube não pode ser ultrapassado pelo Santa Cruz, em quinto, com 15, que enfrenta o já rebaixado Belo Jardim (12º, com cinco), na Arena de Pernambuco. Já o Timbu (3º, com 22), para ficar em segundo, tem de ganhar e torcer por um tropeço do Retrô (2º, com 24) perante o Íbis, no Arthur Tavares, em Bonito.

Onde assistir?



O jogo entre Náutico e Petrolina será transmitido pelo streaming “Nosso Futebol”.



Ficha técnica

Náutico

Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Paulo Miranda, Odivan e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Nathan e Souza; Regis Tosatti, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti

Petrolina

Alan; Denner, Mailson, Heverton e Igor Tavares; Kiko, Vinicinho, Eduardo e Acauã; Everton Felipe e Emerson Galego. Técnico: William Lima

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Dhiego Cavalcanti Pereira

Transmissão: Nosso Futebol

