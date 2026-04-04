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Série B Náutico x Ponte Preta: confira onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B Timbu vem de vitória fora de casa e quer seguir subindo na tabela da Segundona

Se fora de casa o Náutico caminha para quase dez meses de invencibilidade, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos o Timbu buscará, neste sábado (4), voltar a fazer a alegria do torcedor. Vindo de vitória sobre o Atlético-GO em Goiânia, o Alvirrubro recebe a Ponte Preta, às 18h, pela terceira rodada da Série B, com o objetivo de seguir subindo na tabela. A equipe pernambucana inicia a rodada em oitavo, com três pontos.

Em pouco mais de dois meses, o Náutico atuou nos Aflitos em quatro oportunidades, mas só venceu uma vez: em 22 de fevereiro, derrotou o Santa Cruz por 2x0, pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Nas outras três partidas, acumulou reveses para Retrô (0x1), Sport (0x3) e Criciúma (0x1).

Diante do cenário de instabilidade como mandante, o técnico Guilherme dos Anjos pediu o apoio do torcedor, com a garantia de que os alvirrubros poderão ver um Náutico forte em busca do resultado positivo.

"Não tenho dúvidas que a gente vai chegar muito forte, muito forte. O fato de você jogar mais vezes dentro da semana é positivo. Vamos para um jogo em casa, e eu espero muito que a torcida abrace e entenda que a competição é dificílima. A competição é ingrata, na maneira de dizer, porque você não tem adversário simples. Não tem facilidade", pontuou, antes de elogiar a equipe adversária.

"A gente vai enfrentar uma equipe tradicionalista. Trabalhamos lá, conheço bem a Ponte Preta. Ela vai vir com um time, possivelmente, bem defensivo. Temos que praticar aquilo que nós gostamos, um futebol ofensivo, um futebol com pressão", completou.

Para o duelo diante dos paulistas, o Náutico ganhará um reforço na cabeça de área. Expulso na estreia, Samuel foi desfalque na vitória por 2x1 sobre o Atlético-GO, mas volta ao time titular na vaga de Luiz Felipe. Wanderson, que recebeu o vermelho em Goiânia, será a baixa na lista de relacionados. Depois de deixar o gramado do Antônio Accioly com um desconforto no adutor da coxa, Betão virou dúvida.

Já no ataque, Paulo Sérgio, que se recupera de uma entorse no tornozelo, segue como dúvida. Caso ele não possa jogar, o recém-chegado Derek fará a sua estreia e Vinícius, que vinha fazendo a função de referência ofensiva, voltará a atuar pela ponta esquerda.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Wenderson, Samuel e Dodô; Victor Andrade (Juninho), Vinícius e Derek. Técnico: Hélio dos Anjos.

Ponte Preta

Diogo Silva; Thalys, David Braz, Márcio Silva e Diego Porfírio; Saravia, Murilo e Elvis; Bryan Borges, William Pottker e Luis Phelipe. Técnico: Rodrigo Santana.

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

VAR: Wagner Reway (SC)

Transmissão: sportv, Premiere e GE TV

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