A- A+

Série C Náutico x Ponte Preta: confira onde assistir e prováveis escalações Nos Aflitos, Alvirrubro precisa da vitória para não se complicar na sequência da Série C

Para não se complicar na sequência do quadrangular da Série C, o Náutico precisa dar uma resposta positiva ao seu torcedor neste final de semana. Passado o revés dentro de casa para o Guarani, o Alvirrubro recebe a Ponte Preta, neste sábado (20), às 17h, nos Aflitos, pela terceira rodada. O Timbu é o terceiro colocado, com três pontos, enquanto a Macaca é a líder da chave, com seis pontos conquistados.

Após mais de 15 mil torcedores acompanharem o revés para o Bugre na última semana, a expectativa é de bom público mais uma vez na Rosa e Silva para apoiar o elenco dirigido por Hélio dos Anjos. Em última parcial divulgada, o clube informou que 12.316 bilhetes haviam sido comercializados de forma antecipada para o jogo.

Diante da necessidade de triunfar para manter vivo o sonho do acesso, o auxiliar Guilherme dos Anjos acredita que uma recuperação na tabela vai depender do comportamento da equipe. Ele garante que o plantel sentiu a derrota na rodada passada. "A derrota tem que ser sentida e bastante. Tem que ser levada em consideração e desde quando chegamos aqui, temos isso com os atletas, tem surtido um efeito grande", iniciou.

"A gente passa a ter um foco, um alerta muito grande, como foram as outras situações que ocorreram. A gente enxerga que este tipo de mudança de comportamento foi o que trouxe a gente para uma consistência também no número de vitórias, de não perder tantas vezes dentro do nosso trabalho. Vejo esse mesmo comportamento e espero uma reação extremamente positiva para este jogo, em função da nossa necessidade", seguiu.

Quem joga?

Para buscar o resultado positivo, Hélio dos Anjos terá que promover uma série de alterações no time titular. Na zaga, o treinador não poderá contar com Carlinhos e Rayan, lesionados, além de Mateus Silva, que não pode atuar por força contratual - tem metade do salário arcado pela Ponte.

Na construção, Patrick Allan teve uma lesão grau dois no ligamento colateral medial do joelho e será substituído por Vitinho. Recuperado de contusão, Lucas Cardoso aparece entre os reservas.

Já na frente, a incógnita é de quem serão os companheiros de Vinícius. Igor Bolt e Hélio Borges disputam uma vaga no lado direito. No comando de ataque, Bruno Mezenga e Samuel Otusanya brigam pelo espaço.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Igor Fernandes e Raimar; Igor Pereira, Marco Antônio e Vitinho; Igor Bolt (Hélio Borges), Vinícius e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.

Ponte Preta

Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Lucas Cândido, Luiz Felipe e Elvis; Toró, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (ambos de AL)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Band, DAZN e SportyNet

Veja também