Náutico x Remo: saiba escalações e veja onde assistir

A- A+

Um no G8, outro no Z4. Vivendo momentos opostos, Náutico e Remo duelam neste domingo (19), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto terá presença de torcida após o Timbu conseguir um efeito suspensivo da pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJD), que proibia a presença de torcida no estádio por conta de uma confusão entre uniformizadas do Timbu e do Confiança no jogo entre os clubes, no Batistão, no mês passado.



O Náutico é o quinto colocado da Série C, com 22 pontos. O Remo é o 17º, com 13. Para o confronto, o técnico do Timbu, Fernando Marchiori, terá o retorno do meia Souza, que cumpriu suspensão automática no jogo passado, contra o Figueirense. A dúvida é se o meia entrará na vaga de Gabriel Santiago, então substituto dele, ou se ambos atuarão juntos no setor.





Diante do Náutico, o Remo não terá o atacante Muriqui, o zagueiro Diego Ivo e o volante Claudinei. Todos receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Na frente, Fabinho e Jean Silva brigam pela vaga. Na zaga, Wendel Lomar deve atuar e, no meio, um velho conhecido do Timbu, o paraguaio Richard Franco, começará jogando.



Outro ex-jogador do Náutico, o atacante Pedro Vítor teve uma lesão ligamentar no joelho e ficará fora dos gramados pelo restante da temporada.



Onde assistir?



O confronto entre Náutico e Remo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”



Prováveis escalações



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Denilson e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Souza, Eduardo e Berguinho; Paul Villero e Jeam. Técnico: Fernando Marchiori.



Remo

Vinicius; Lucas Marques, Wendel Lomar, Diego Guerra e Evandro; Richard Franco, Marcelo e Rodriguinho; Vitor Leque, Fabinho e Elton.Técnico: Ricardo Catalá



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB); Assistentes: Paulo Ricardo Alves Farias e Mattheus Tcharles Rodrigues Marques (ambos PB)

Veja também

Copa do Mundo Feminina Ary Borges é a quarta brasileira a marcar um hat-trick em estreias de Copa do Mundo; confira lista