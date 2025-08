A- A+

Futebol Náutico x Retrô: confira escalações e onde assistir Pernambucanos se enfrentam neste domingo (3), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Exatamente cinco meses depois da última vez que se encontraram, nos Aflitos, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, Náutico e Retrô voltam a se enfrentar. Neste domingo (3), o desafio é pela Série C do Campeonato Brasileiro. Torneio em que os pernambucanos vivem cenários opostos. Enquanto o Timbu, em quarto lugar, com 23 pontos, briga para se manter no G8 e avançar ao quadrangular, a Fênix, em 19º, com 13, tenta sair da zona de rebaixamento e evitar a queda à Série D.





O que mudou

Náutico e Retrô não são exatamente os mesmos desde o confronto em março, quando a Fênix empatou em 0x0 com o Timbu no tempo normal e eliminou os mandantes nas penalidades, por 5x3.

No lado do Retrô, o técnico era Wires José. Hoje, o comando é de Itamar Schulle. Em campo, a Fênix ganhou o reforço do atacante Vagner Love, ex-Sport. O Náutico também mudou de treinador, com Hélio dos Anjos substituindo Marquinhos Santos. Na equipe, uma série de atletas chegaram, com destaque para o atacante Lucas Cardoso.

Desfalque

Sem poder contar com o atacante Paulo Sérgio, que cumprirá o segundo jogo de suspensão por conta da expulsão na partida contra o Brusque, o técnico Hélio dos Anjos definiu Bruno Mezenga como substituto do centroavante.

"Ele é um jogador que vem correspondendo taticamente dentro daquilo que nós gostamos e queremos. Tem uma pequena diferença em algumas alternativas de jogo, e nós temos de fazer com que essa bola chegue melhor para ele. Mezenga sabe construir, mas é um jogador de definição", afirmou Hélio, confirmando também a volta de Igor Pereira na vaga de Auremir. "Vamos iniciar com o grupo que foi bem contra o Guarani e o Caxias", completou.

Hélio dos Anjos, porém, não definiu se o xará, Hélio Borges, que cumpriu suspensão diante do Guarani, volta ao time. Perante o Bugre, o titular foi Kelvin.

"Essa é uma etapa importante da competição. O Retrô merece nosso respeito. Para mim, é uma surpresa eles estarem em uma situação mais difícil do que o próprio Náutico porque, na minha ótica, sempre achei que o time deles faria uma grande Série C. Mas futebol é assim e não podemos achar que nossos números positivos farão com que a gente deite em berço esplêndido. Será um jogo complicado e a conotação tática do adversário será igual a da que eles tiveram contra o Bahia, com um jogo agressivo sem a bola. Esperamos muita dificuldade", contou o treinador alvirrubro.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Vinícius, Kelvin (Hélio Borges) e Bruno Mezenga.

Retrô

Volpi; Eduardo Porto, Robson, Rayan Ribeiro e Salomão; Iba Ly, Richard Franco, Diego (Mike) e Gledson; Vágner Love e Tales. Técnico: Itamar Schulle

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE). Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Josá Moracy de Sousa e Silva

Transmissão: DAZN

