Náutico x Retrô: confira escalações e onde assistir

Líder invicto, com 100% de aproveitamento e vagas garantidas na semifinal do Campeonato Pernambucano e na Copa do Brasil em 2027, o Náutico ainda tem um último objetivo a cumprir nesta primeira fase do Estadual: ratificar a primeira posição. Com cinco pontos a mais do que o Sport, o Timbu pode garantir o topo em caso de triunfo nesta quarta-feira (28), contra o Retrô, nos Aflitos.







Retrospecto



O histórico de confrontos entre Náutico e Retrô é pequeno, mas já tem encontros decisivos e um dado curioso para um clube fora do Trio de Ferro da Capital. A Fênix leva a melhor no retrospecto diante do Timbu, com cinco vitórias, quatro derrotas e três empates.



Os clubes já protagonizaram três duelos eliminatórios no Estadual. O primeiro deles foi a final de 2022, vencida pelo Náutico nas penalidades. Em 2024, o Timbu também superou o Retrô nos pênaltis, na semifinal.



O troco do Retrô foi no ano passado. Novamente o embate foi decidido nas cobranças de pênalti, mas agora o Timbu foi eliminado, caindo nas quartas de final e perdendo a vaga na Copa do Brasil de 2026.

Por solicitação do Retrô, o jogo desta noite terá o uso do árbitro de vídeo, assim como foi o Clássico das Emoções passado. A Fênix arcará com os custos da tecnologia.

Preparação

Em situação confortável na tabela, o Náutico pode poupar alguns titulares. Uma ausência é certa. Expulso no Clássico das Emoções diante do Santa Cruz, Dodô está fora do confronto. Juninho, recuperado de lesão no joelho, pode fazer a estreia com a camisa alvirrubra.



“Há chances de pequenas mudanças por aspectos de minutagem e tático. Há momentos em que deixamos algumas coisas mais claras e outros que exigem uma análise maior. O intervalo de um jogo para outro é muito curto. Isso é algo que podemos viver dentro da Série B e entendemos que é importante para alguns atletas vivenciar a dificuldade dessa recuperação, ver a reação nesse sentido para vislumbrar no futuro qualquer condição do tipo e a melhor tomada de decisão”, disse o técnico Guilherme dos Anjos.



Na quarta rodada, o Náutico chegou a poupar nove dos 11 titulares para o jogo contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, vencido por 4x0 pelo Timbu. Apenas Igor Fernandes e Dodô começaram jogando.



O Náutico ainda pretende também trazer ao menos mais um reforço antes do fim das inscrições para a disputa do Estadual, no dia 30 de janeiro. “Temos perspectivas e esperamos conseguir colocar mais um atleta (no elenco) até sexta-feira. Tudo está bem com a parte técnica e a análise de desempenho, mas ainda estamos acertando aspectos burocráticos e a aceitação de alguns pontos. Estamos nessa expectativa (da contratação)", explicou.

Ficha técnica

Náutico

Muriel (Guruceaga); Arnaldo (Reginaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Samuel (Auremir), Wenderson (Ramon) e Juninho; Junior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos



Retrô

Paulo Ricardo; David Junio, Guilherme Paixão, Rayan e Lucas Sampaio ; Kadi, Luiz e Radsley; Diego, Douglas Santos e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Diego Fernando. Assistentes: Humberto Martins Dias Silva e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Transmissão: Canal GOAT

