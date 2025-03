Náutico x Retrô: veja escalações e onde assistir jogo pelo Pernambucano

A- A+

Em plena segunda-feira de Carnaval, o Náutico entra em campo para encarar o Retrô, nos Aflitos, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O confronto único vale vaga na semifinal da competição. Quem passar pega o Maguary.

Será o primeiro jogo do Náutico desde que o clube recebeu a proposta vinculante do Consórcio Timbu para vender 90% das ações do Timbu por um valor que supera R$ 1 bilhão, sendo R$ 400 milhões voltados para investimentos no futebol.

Após a assinatura da proposta vinculante, a venda da SAF do Náutico terá que ser votada posteriormente no Conselho Deliberativo do clube para, em seguida, ir para a Assembleia Geral de Sócios.

No jogo do primeiro turno entre as equipes, na Arena de Pernambuco, o Retrô venceu por 1x0. Em compensação, o Timbu levou a melhor nos dois jogos mais recentes em mata-mata, eliminando a Fênix na semifinal de 2024 e vencendo o adversário na final estadual em 2022.

Ficha técnica



Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Sousa, Auremir, Wenderson e Patrick Allan; Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Retrô

Fabian Volpi; Gedeílson, Rayan, Claudinho e Salomão; Gledson, Fabinho e Radsley; Maycon Douglas, Mascote e Luiz Henrique.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio. Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Brigida Cirilo Ferreira

Transmissão: GOAT e FPF TV

