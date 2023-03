A- A+

Futebol Náutico x Salgueiro: veja escalações e onde assistir ao jogo Timbu e Carcará estão empatados na pontuação do Campeonato Pernambucano, ambos com 13 pontos, mas os alvirrubros levam vantagem no saldo de gols

Na briga pela manutenção no G6 do Campeonato Pernambucano e mirando também uma das duas vagas que garante presença direta na semifinal do torneio, Náutico e Salgueiro duelam neste domingo (12), nos Aflitos, pela 11ª rodada da competição. Timbu e Carcará estão empatados na pontuação, ambos com 13, mas os alvirrubros, em quarto, levam vantagem no saldo de gols perante os sertanejos, em quinto.



O Náutico vem de cinco vitórias seguidas diante do Salgueiro atuando como mandante. O último tropeço foi no Estadual de 2017, por 2x0. No somatório geral, os alvirrubros não perdem do Carcará há nove partidas, acumulando sete vitórias e dois empates.





Onde assistir ao jogo?



O confronto entre Náutico e Salgueiro será transmitido no streaming “Nosso Futebol”.



Prováveis escalações e arbitragem



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Matheus Carvalho; Kayon, Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti



Salgueiro

Cesar Tanaka; Gabriel Fonseca, Gustavo, Luis Eduardo e Denilton; Anderson Recife, Hebert, Maciel e Petro Talisca; Juan Kelsen e André. Técnico: Marcos Tamandaré



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Max Aurelio de Medeiros

