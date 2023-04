Náutico x Salgueiro: veja onde assistir e escalações

A- A+

O Campeonato Pernambucano já tem três dos quatro semifinalistas definidos. Após Sport e Retrô garantirem vaga na etapa por conta de terminarem em primeiro e segundo, respectivamente, na primeira fase, foi a vez de o Petrolina assegurar lugar ao eliminar o Santa Cruz, nesta terça (4), no Paulo Coelho, pelas quartas de final. Agora, o espaço restante será para o ganhador de Náutico e Salgueiro, que jogam quartas (5), nos Aflitos, também pelas quartas.



O Náutico joga nos Aflitos por ter feito melhor campanha na primeira fase. Em caso de empate no tempo normal, vaga na semifinal será definida nas penalidades.



Para o confronto, o Náutico não terá a presença do atacante Kayon, com uma lesão na coxa. Regis Tosatti deve ser o substituto. Após cumprir suspensão automática, o lateral-esquerdo Diego Matos retorna ao time. Poupados diante do Petrolina, o lateral-direito Victor Ferraz, o zagueiro Paulo Miranda, o volante Jean Mangabeira e o centroavante Jael também ficam à disposição.





Onde assistir?



O confronto entre Náutico e Salgueiro será transmitido pelo streaming "Nosso Futebol".



Prováveis escalações



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Odivan e Diego Matos; Jean Magabeira, Nathan e Souza; Regis Tosatti, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti



Salgueiro

Tanaka; Gabriel Fonseca, Gustavo, Léo Ceará e Wesley; Hebert, Gaspar e Pedro Talisca; Juan Kelsen, André e Palominha. Técnico: Marcos Tamandaré



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

Transmissão: Nosso Futebol

