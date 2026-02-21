Sáb, 21 de Fevereiro

Campeonato Pernambucano

Náutico x Santa Cruz: 13 mil ingressos vendidos para o Clássico das Emoções

Partida será disputada neste domingo (22), às 18h, nos Aflitos

Torcida do Náutico, nos AflitosTorcida do Náutico, nos Aflitos - Foto: Gabriel França/CNC

Com a boa fase do time no Campeonato Pernambucano, o Náutico vai contar com o apoio do torcedor para o Clássico das Emoções deste domingo (22), diante do Santa Cruz, pelo duelo de volta da semifinal do Estadual, às 18h, nos Aflitos.

Em parcial divulgada na tarde deste sábado (21), o Alvirrubro informou que 13 mil ingressos foram comercializados para a partida. 

A expectativa é que o confronto registre o maior público do Náutico nesta temporada como mandante. Até o momento, a goleada de 4x0 sobre o Sport foi o jogo com mais torcedores nos Aflitos em 2026: 13.869 espectadores. 

Assim como o clássico perante o Rubro-negro, o jogo com o Santa Cruz receberá apenas torcedores alvirrubros no estádio. 

Depois de vencer o Santa por 1x0, na Arena de Pernambuco, na útlima semana, o Náutico joga pelo empate para avançar à final do Pernambucano. Para perder a vaga, o Timbu tem que perder por dois gols de diferença. Caso o Tricolor vença por um gol de vantagem, o duelo vai para os pênaltis.  

