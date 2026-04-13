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Náutico Náutico x São Bernardo: ingressos à venda para jogo da 5ª rodada da Série B Duelo será realizado sábado (18), às 18h, no Esportes da Sorte Aflitos

Após perder para o Ceará, fora de casa, no último sábado (11), o Náutico espera contar com o apoio do torcedor para dar a volta por cima na Série B do Brasileiro. No próximo sábado (18), o Alvirrubro recebe o São Bernardo, às 18h, no Esportes da Sorte Aflitos, pela 5ª rodada. Os ingressos para o duelo estão à venda.

De forma escalonada, os bilhetes passaram a ser comercializados às 12h desta segunda-feira (13), por meio da plataforma oficial. O público geral pode adquirir a entrada a partir de quarta-feira (15), também às 12h, com ingressos a partir de R$ 30.

Gratuidade

De acordo com o Náutico, crianças de até 7 anos e 11 meses têm gratuidade assegurada, conforme legislação vigente. A partir dos 8 anos, o cadastramento da biometria facial é obrigatório para todos os setores.

Náutico x São Bernardo: valores dos ingressos

Caldeirão: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Hexa: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Vermelho: R$ 80 e R$ 40 (meia)

Cadeira: R$ 180 e R$ 90 (meia)

Visitante: R$ 80 e R$ 40 (meia)

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