A- A+

Futebol Com recorde de público nos Aflitos em 2023, Náutico pega o São Bernardo: veja onde assistir Equipes se enfrentam neste sábado (26), às 16h, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico entra em campo neste sábado (26), nos Aflitos, diante do São Bernardo-SP, pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Confronto que vale vaga no G8 do torneio, que leva ao quadrangular final. Quem vencer, segue vivo no sonho do acesso à Série B. Ao derrotado, a frustração de passar mais uma temporada na terceira divisão. O duelo terá recorde de público do Timbu em casa em 2023, com mais de 15 mil ingressos já vendidos até o início da tarde desta sexta (25).



Nono colocado da Série C, com 26 pontos, o Náutico precisa vencer para avançar ao quadrangular. O São Bernardo é o oitavo, com 28, e pode passar com um empate.



Essa será a segunda vez que os clubes se encontram na história. Veja abaixo como foi o primeiro encontro, realizado em março deste ano, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Seis meses antes, cenário tinha semelhanças e diferenças



Às vésperas do primeiro jogo contra o São Bernardo, o Náutico vinha de um tropeço por 2x1 para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. A equipe brigava pela classificação ao mata-mata do Nordestão. No Pernambucano, a situação era mais confortável, ocupando o G6.



O Náutico tinha Dado Cavalcanti como treinador. Jael tinha chegado há pouco tempo. Nathan ainda não tinha se lesionado e, consequentemente, voltado ao Fluminense. Nomes como Anilson, Alan Cardoso, Juan Gauto e Régis Tosatti estavam no elenco, assim como o zagueiro Paulo Miranda, punido posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com 720 dias de suspensão após participar de um esquema de manipulação de resultados em apostas esportivas relacionadas a jogos de futebol.



O São Bernardo, por outro lado, já tinha Márcio Zanardi no comando. A equipe paulista atravessava ótimo momento na temporada, liderando na ocasião o Grupo D do Campeonato Paulista, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Dos triunfos, destaque para os 2x0 perante o Corinthians e o 1x0 diante do São Paulo. O grupo tinha (e ainda tem) ex-alvirrubros, como o goleiro Alex Alves e o volante Rodrigo Souza.



No confronto, realizado no Primeiro de Maio, o Náutico venceu por 1x0, com gol marcado por Denilson. Daquele time, permanecem na atual base titular do Timbu, além do defensor, o goleiro Vagner, o lateral Victor Ferraz, os volantes Jean Mangabeira e Souza, além do atacante Paul Villero. O treinador, porém, mudou, com os pernambucanos sob o comando de Bruno Pivetti.

Para o jogo, o treinador alvirrubro deve manter a base que atuou no empate em 2x2 com o Brusque, na rodada passada. A única mudança confirmada é o retorno do goleiro Vagner, na vaga de Gabriel Leite. Também há possibilidade de troca no ataque, com Maxwell ganhando o lugar de Berguinho.



Onde assistir?



O confronto entre Náutico e São Bernardo-SP será transmitido pelo streaming DAZN e pelo canal Nosso Futebol.



Prováveis escalações

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Denilson, Richardson e Bryan; Jean Mangabeira, Souza e Eduardo; Maxwell, Paul Villero e Ribamar. Técnico: Bruno Pivetti

São Bernardo

Alex Alves; Alex Reinaldo, Matheus Salustiano, Hélder, Bruno Azevedo e Arthur Henrique; Romisson, Rodrigo Souza e Matheus Oliveira; João Carlos e Luiz Felipe. Técnico: Márcio Zanardi

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-FIFA). Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

Veja também

Arábia Saudita Roberto Mancini será técnico da seleção da Arábia Saudita, diz jornal