Copa do Brasil Náutico x São Paulo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil Diante de seu torcedor, Timbu busca se recuperar de revés sofrido no Morumbis

A missão que o Náutico terá que lidar na noite desta terça-feira (20) é árdua, mas não impossível. Aliás, torcida e elenco parecem estar alinhados para o decisivo jogo contra o São Paulo, às 21h30, nos Aflitos, pela terceira fase da Copa do Brasil. No mês passado, no Morumbis, o Tricolor levou a melhor, ao vencer por 2x1. Ao Alvirrubro, resta vencer por dois gols de diferença para ir às oitavas. Caso ganhe por apenas um gol de vantagem, a vaga será definida nos pênaltis. Quem avançar garante mais R$ 3.638.250,00.

Para o compromisso desta terça, a equipe comandada por Hélio dos Anjos chega embalada pela goleada aplicada sobre o Ypiranga-RS, no final de semana, pela Série C. O clube soma dois resultados positivos seguidos na competição e tem crescido de rendimento desde a chegada do técnico.

Diante do atual cenário, assim como foi no duelo de ida, na capital paulista, o treinador alvirrubro reforçou o direito do torcedor "sonhar" com uma classificação frente a um time da Série A do futebol brasileiro. "A única coisa que eu falo é que nós temos o direito de sonhar. Não podemos abrir mão desse direito de sonhar e vamos tentar realizar um sonho que é ganhar uma classificação frente a uma grande equipe como o São Paulo", pontuou Hélio.

Caso elimine o São Paulo, será a sexta vez que o Náutico reverte uma desvantagem na história da Copa do Brasil. Em 1990, por exemplo, quando chegou até a semifinal, o Timbu passou pelo Remo na terceira fase, após perder a ida por 3x1, em Belém, e golear o adversário por 4x0, nos Aflitos. Em 2003 (América-RN), 2007 (Paysandu), 2008 (Juventus-SP), 2011 (Trem-AP) e 2014 (Sergipe), os pernambucanos também viveram situações parecidas e seguiram vivos no certame.

Em meio ao cenário adverso, mais de 13 mil alvirrubros garantiram ingressos de forma antecipada para o duelo perante o São Paulo. Diante do maior público dos Aflitos até o momento na temporada, o volante Auremir ressalta que o apoio do torcedor será fundamental para o Náutico conseguir a classificação.

"É a nossa casa, o nosso torcedor. Ele nos apoia, principalmente quando está animado com o time, quando vê a resposta do elenco. Então, a gente pede o apoio deles mais uma vez, sabendo que vai ser um grande jogo, contra um grande adversário. Temos a consciência de que, aqui na nossa casa, somos fortes, podemos fazer um grande trabalho e um grande jogo. Que possamos sair todos felizes no dia de amanhã", salientou o jogador.

Visando a formação da equipe, Hélio dos Anjos terá pelo menos um reforço. Recuperado de uma lesão muscular, o volante Igor Pereira foi liberado pelo departamento médico e está à disposição para o jogo. Caso Hélio opte por dois volantes de marcação, o cabeça de área pode fazer dupla com Auremir.

Quem vivia a expectativa de ajudar a equipe nesta terça era o atacante Paulo Sérgio. O centroavante tem sido reavaliado diariamente pelo DM alvirrubro, depois de virar baixa por conta de uma lesão de grau um na coxa, mas segue fora de combate. Assim, Bruno Mezenga será a referência ofensiva.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio (Igor Pereira) e Patrick Allan; Marquinhos, Kelvin e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

São Paulo

Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia (Bobadilla) e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano. Técnico: Luis Zubeldía.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Jorge Eduardo Bernardi (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins

Transmissão: sportv e Premiere.

