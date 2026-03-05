A- A+

Campeonato Pernambucano Náutico x Sport: arbitragem definida para a final do Campeonato Pernambucano Clássico dos Clássicos será disputado neste domingo (5) com arbitragem de fora do Estado

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, nesta quinta-feira (5), a arbitragem responsável por conduzir a final do Estadual entre Náutico e Sport, domingo (8), às 18h, no Estádio dos Aflitos. O árbitro Paulo César Zanovelli, do quadro FIFA de Minas Gerais, foi o escolhido.

De acordo com a FPF, a definição da escala "levou em consideração a fase da competição, o grau de complexidade e a importância do confronto, além da qualificação técnica, do condicionamento físico e do desempenho recente dos árbitros integrantes do quadro estadual".

Para o Clássico dos Clássicos deste domingo, Zanovelli será assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique (FIFA-RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). A arbitragem de vídeo ficará a cargo de Pablo Ramon Pinheiro (FIFA-RN).

Esta será a segunda partida apitada por Paulo César Zanovelli neste Estadual. Também nos Aflitos, ele conduziu a vitória alvirrubra por 2x0 sobre o Santa Cruz, no último dia 22, pelo jogo de volta da semifinal.

No primeiro jogo da decisão, na Ilha do Retiro, a arbitragem também veio de outro estado. Marcelo de Lima Henrique, do quadro do Ceará, foi o responsável por apitar a partida e teve uma boa atuação no empate na casa rubro-negra.



Após ficarem no 3x3, Náutico e Sport definem o título pernambucano neste domingo. Quem vencer no tempo normal fica com a taça. Em caso de novo resultado de igualdade, a final será definida nos pênaltis.

