Náutico x Sport: confira escalações e onde assistir

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O quinto Clássico dos Clássicos de 2026, encerrando uma história de altos e baixos entre Náutico e Sport na temporada. O Timbu, que ganhou o primeiro embate com o rival no ano, foi caindo pouco a pouco nos confrontos seguintes. Perdeu a final do Campeonato Pernambucano e o jogo do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. No returno, o Leão chega com o favoritismo. Sonho do G-6 de um lado, medo do Z-4 de outro. No Esportes da Sorte Aflitos, o embate entre alvirrubros e rubro-negros definirá qual será o futuro deles nas rodadas finais da competição nacional.

Novidade

Às vésperas do clássico, o Náutico demitiu os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos e contratou Bruno Pivetti. No retorno ao clube, após passagens em 2023 e 2024, o novo comandante elogiou o grupo e destacou que o Timbu pode ir além da manutenção na Série B.

“Temos um elenco qualificado. Estamos a oito pontos da zona de rebaixamento e a nove do G-6. Sou um treinador que não olha para baixo na tabela. Vou sempre mirar o melhor para o Náutico, trabalhando jogo a jogo, mas sem fazer promessas de resultados. Temos um grande trabalho pela frente para somar a maior quantidade possível de pontos e brigar de maneira proporcional à qualidade do elenco”, afirmou.

Para o confronto, o treinador destacou que pretende manter a base que vinha jogando, mas deixou claro que vai dar oportunidades também aos atletas que estavam com pouco espaço sob o comando de Hélio.



“Não podemos perder a espinha dorsal do time. Tenho uma admiração pelo trabalho de Hélio dos Anjos. É um excelente treinador. Sei da qualidade do trabalho desenvolvido aqui. Não à toa teve o acesso à Série B. Agora é ajustar da melhor maneira, colocando algumas particularidades e dar prioridade para os jogadores que já conhecem o nosso modelo de jogo. Temos detalhes táticos a serem ajustados para termos o maior índice de competitividade possível”, apontou, citando a chance de acionar Paulo Sérgio, que não entra em campo desde o final de maio, justamente após um Clássico dos Clássicos.

“O trabalho parte do ponto zero em relação à oportunidade. Todos que estavam treinando em separado serão reintegrados. Uma coisa é tecer juízo de valor estando fora e outra é estar dentro. Preciso oferecer oportunidade para todos. Já trabalhei com Paulo e sei da qualidade que ele tem, principalmente por deter um aspecto valioso, que é a capacidade ímpar de fazer os gols. É um profissional que vai nos ajudar muito nos nove jogos", pontuou



Favorito?

Em posição mais confortável na tabela e com o foco em recuperar uma vaga no G6, o Sport chega com favoritismo para o confronto, mas o discurso dos rubro-negros segue cauteloso. Principalmente com relação ao fato de o Náutico ter trocado de treinador às vésperas do duelo.

"Clássico é um jogo especial. A preparação é diferente nas duas equipes. Será um jogo difícil, independente da troca no comando técnico deles. Vamos aprimorar o que for preciso para fazermos uma grande partida", afirmou o goleiro Thiago Couto.

Para voltar ao G6, o Sport, na nona colocação, com 44 pontos, precisa, além de vencer o Náutico, secar os times que estão acima na classificação. Ao menos três dos quatro clubes que estão entre a quinta e a oitava posição precisam tropeçar.

Na quinta posição, com 47 pontos, o Operário-PR recebe o Ceará, no Germano Kruger. A torcida é por uma derrota dos paranaenses. O mesmo vale para o Criciúma, em sexto, também com 47, que encara o Avaí, no Heriberto Hulse.

Na sétima colocação, com 46 pontos, o Atlético-GO fará o clássico goiano contra o Goiás, na Serrinha. O Sport só passa o Dragão caso o Esmeraldino vença o duelo. Já o CRB, em oitavo, com 45, pode no máximo empatar com o Cuiabá, no Rei Pelé.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Vinícius e Kauã Maranhão (Derek). Técnico: Bruno Pivetti

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí; Fernando Sobral , Willian Oliveira, Diego Hernández e Kervin Andrade; Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitra: Daiane Muniz (SP). Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS).

VAR: Rodolpho Toski Marques

Transmissão: TV Globo e SporTV

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