SEGURANÇA Náutico x Sport: final do Pernambucano terá operação com mais de mil policiais militares Segundo jogo da final do Estadual ocorre neste domingo (8), no Estádio dos Aflitos, às 18h

Valendo o título do Campeonato Pernambucano, o confronto entre Náutico e Sport, que será disputado no Estádio dos Aflitos, neste domingo (8), às 18h, teve a operação do jogo e o esquema de segurança definida em reunião na Federação Pernambucana de Futebol (FPF) nessa quarta-feira (4).

O encontro ocorreu no Salão Nobre da entidade e abordou as ações integradas que serão realizadas durante o segundo jogo da final do Estadual, como policiamento ostensivo e monitoramento. Ao todo, 1.250 policiais militares farão a segurança dos torcedores. A área interna do estádio contará com 190 homens.

Sob o comando do 13° BPM, a área externa e as principais vias de acesso aos Aflitos contarão com a presença de 1060 policiais. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

O encontro na FPF com a presença de lideranças, como o presidente da entidade, Evandro Carvalho, o presidente do Náutico, Bruno Becker, a secretária executiva de Defesa Social, Mariana Cavalcanti, o coronel Barros, diretor de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o delegado Wagner Domingues, gerente-geral do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social, e o tenente-coronel Lucena, do Batalhão de Choque (BPChoque).



O planejamento ainda abordou aspectos operacionais relacionados à logística do evento e à organização do entorno do estádio, com alinhamento técnico para controle de fluxo, plano de mobilidade e execução de protocolos que garantam a realização da partida de maneira segura.



Haverá ainda a prevenção de invasões, com ênfase na conscientização por parte de Náutico e Sport para que os torcedores não invadam o gramado, priorizando a segurança operacional e a integridade física de todos.

“Estivemos reunidos com todos os órgãos envolvidos na operação para garantir a segurança da final. É fundamental que o torcedor vá ao estádio com espírito de paz, para torcer e fazer uma grande festa. O futebol deve ser celebrado com respeito e tranquilidade”, afirmou o presidente da FPF, Evandro Carvalho.



Mobilidade

Durante o Clássico dos Clássicos, o Expresso Torcedor estará disponível para os torcedores, com uma operação de linha especial pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).



Os ônibus sairão do Estádio da Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife, em direção aos Aflitos, com o posterior retorno.

