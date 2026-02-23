A- A+

futebol Náutico x Sport: FPF quer finais do Pernambucano na Arena; clubes desejam jogar em seus estádios Duelos entre alvirrubros e rubro-negros para decidir o campeão estadual em 2026 ainda não possuem locais confirmados

O Campeonato Pernambucano 2026 já sabe quem serão os finalistas (Náutico e Sport), além das datas e horários dos jogos, que acontecerão nos dia 1º e 8 de março, às 18h. Agora e o local da partida? De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, as partidas podem acontecer na Arena de Pernambuco e com torcida mista. Já alvirrubros e rubro-negros não abrem mão de jogar em seus respectivos estádios.

“Pela (vontade da) Federação, a final será na Arena, com 50% de cada (torcida) no estádio”, disse Evandro em rápido contato com a reportagem. “Se for em estádio particular, aí é torcida única novamente”, ressaltou.









Desejo

Internamente, Náutico e Sport deixaram claro que a intenção é fazer os jogos nos respectivos estádios de cada um. O Leão jogaria a primeira na Ilha do Retiro e a volta seria nos Aflitos - critério levando em consideração o fato de o Timbu ter feito a melhor campanha na primeira fase, dando a vantagem de decidir como mandante.

“Espero poder jogar na Ilha e depois nos Aflitos. São jogos especiais, com dois campos lotados. Mas isso é uma coisa para a parte institucional se posicionar”, disse o técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, minimizando, porém, um possível prejuízo do Timbu caso atue em outro estádio.

“A forma que condicionamos o nosso jogo não está relacionada ao gramado. Isso não pode ser uma muleta. Existem adaptações e isso faz parte do contexto do jogo, mas é algo que eles (atletas) estão acostumados. Isso faz parte do futebol”, completou.

O treinador também destacou como projeta os dois clássicos diante do Sport, rechaçando o posto de favoritismo do Náutico.

“Será um jogo prazeroso de ser jogado. Não vejo favoritismo em nenhuma parte. O Sport está disputando o tetra e acha que será algo simples? Será um clássico bom de se disputar. Não tenho dúvidas de que Roger (Silva, técnico do Leão) também pensa da mesma forma. Tenho respeito grande pelo trabalho dele. No Londrina, ele fez um trabalho em que as pessoas elogiaram muito. É um cara muito educado e será um prazer”, completou.

Histórico

Náutico e Sport já se enfrentaram 13 vezes na Arena de Pernambuco e o equilíbrio é o sinônimo dos Clássicos dos Clássicos em São Lourenço da Mata. São quatro vitórias para cada lado, além de cinco empates. O confronto mais recente foi justamente em uma final estadual entre os clubes, em 2024. O resultado terminou 0x0. Suficiente para o Leão ser campeão, após vencer o Timbu por 2x0, na ida, nos Aflitos.

