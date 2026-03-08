A- A+

Futebol Náutico x Sport: PM apreende sinalizadores durante vistoria nos Aflitos Decisão do Pernambucano acontece às 18h, na casa do clube alvirrubro

Horas antes da bola rolar para Naútico e Sport, nos Aflitos, pela final do Campeonato Pernambucano, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apreendeu sinalizadores escondidos no interior do estádio.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), o material foi encontrado durante vistoria prévia realizada por equipes do Batalhão de Choque, na manhã deste domingo (8).

Os sinalizadores foram encontrados "embaixo de uma das cadeiras do setor social, nas proximidades da arquibancada onde costuma se concentrar a torcida organizada do Náutico", informou a SDS através de nota.

Ainda segundo o órgão de segurança, o fato foi registrado em relatório que será encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para as providências cabíveis.

Com todos os ingressos vendidos, Náutico e Sport se enfrentam às 18h, nos Aflitos. Após empate em 3x3, na ida, na Ilha do Retiro, quem vencer o confronto deste domingo fica com a taça do Pernambucano. Em caso de novo empate, o clássico será decidido nos pênaltis.

