Náutico x Sport: Saiba onde assistir e confira as prováveis escalações

Náutico e Sport se enfrentam vivendo bons momentos na temporada. O Timbu é o atual terceiro colocado no Pernambucano e só tem uma derrota em 2023. O Leão, por sua vez, é o líder do Estadual e sequer sentiu o gosto do revés no ano. Com a presença de apenas alvirrubros nos Aflitos, os rivais duelam às 20h30 deste sábado (11), pela 9ª rodada, em promessa de grande Clássico dos Clássicos.

Pelo lado dos mandantes, duas dúvidas têm deixado o técnico Dado Cavalcanti inquieto em relação à formação inicial. Ausência contra o Afogados por causa de um desconforto na coxa direita, Victor Ferraz é dúvida. Na frente, Júlio está recuperado de uma virose, mas não teve a presença confirmada pelo técnico. Caso sejam vetados, Diego Ferreira e Kayon serão acionados, respectivamente.

No Sport, após se recuperarem fisicamente, o zagueiro Rafael Thyere e os atacantes Edinho e Vagner Love voltam ao time. O trio não esteve em Caruaru, no empate sem gols com o Porto. Outro que também vai para o jogo é Luciano Juba. Durante esta sexta-feira (10), o prata da casa teve sua saída do clube especulada. As baixas, contudo, ficam por conta de Ronaldo e Matheus Vargas, que estão na transição física, além de Eduardo, entregue à fisioterapia do clube.

Onde assistir o Clássico dos Clássicos?

O Nosso Futebol e o One Football transmitem o confronto ao vivo, às 20h30.

Confira as prováveis escalações:

Náutico

Vagner; Diego Ferreira (Victor Ferraz), Paulo Miranda, Anilson e Diego Matos; Juan Gauto, Souza, Gabriel Santiago e Regis Tosatti; Kayon (Júlio) e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Edinho, Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

