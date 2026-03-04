A- A+

Campeonato Pernambucano Náutico x Sport: torcedores se mobilizam para dar premiação extra em caso de título estadual Times empataram em 3x3 no jogo de ida, na Ilha do Retiro, e voltam a se enfrentar domingo (8), nos Aflitos

Não que em uma decisão, jogadores profissionais precisem de algum tipo de incentivo para entrar na história de um clube de futebol. Mas nos casos de Náutico e Sport, finalistas do Campeonato Pernambucano 2026, os atletas podem ganhar um 'algo a mais' no próximo domingo (8).

Como o primeiro jogo da decisão, na Ilha do Retiro, terminou empatado em 3x3, torcedores dos dois clubes se movimentaram para arrecadar fundos como forma de incentivar os elencos na busca pelo título.

Em lista que circula nas redes sociais e confirmada pela Folha de Pernambuco, quase 300 torcedores do Náutico já haviam colaborado com diferentes valores para ajudar o clube. Uma doação de R$ 23 mil chegou a ser feita. No total, até a publicação desta matéria, R$ 443 mil foram arrecadados.

No caso do Sport, lideranças do clube também têm se movimentado para estimular a equipe. Nomes do grupo Sport Unido, que teve Branquinho como cabeça de chapa nas últimas eleições, deu início à arrecadação. Cerca de R$ 315 mil já foram angariados.

Náutico e Sport se enfrentam no domingo, às 18h, nos Aflitos, pelo confronto de volta da final do Pernambucano. Quem triunfar no tempo normal, fica com a taça. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis.

