Futebol Náutico x Sport: veja escalações e onde assistir Clássico dos Clássicos Confronto será neste domingo (18), às 18h, nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano

O Campeonato Pernambucano está apenas na terceira rodada, mas o clima de decisão chegou cedo. Afinal, hoje acontece o primeiro clássico do torneio. Às 18h, nos Aflitos, o Náutico recebe o Sport. Terceiro derby mais antigo do Brasil, o Clássico dos Clássicos já começou quente nos bastidores e a temperatura promete continuar alta quando a bola rolar.



O Sport entrou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) solicitando a presença da torcida visitante nos Aflitos, após a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) sinalizar que o confronto teria apenas o público mandante. O pedido do Leão foi indeferido e apenas os alvirrubros estarão no estádio.

Desfalque

Para o confronto, o Náutico não terá a presença do volante Wenderson. “Ele apresentou um problema que parecia físico, mas está com uma pequena infecção que chama atenção. Os médicos garantiram que daqui a quatro dias ele vai estar bem. Tenho dois jogadores para a função. Também posso usar Auremir junto com Samuel, mas tenho as opções de manter a linha com Ramon ou Luiz Felipe", explicou o técnico alvirrubro, Hélio dos Anjos.

Com a experiência de inúmeros clássicos na carreira, Hélio valorizou o confronto diante do Sport e minimizou o mistério envolvendo a escalação do rival, que deve manter o time sub-20 por mais uma rodada.

"Futebol está tão moderno no sentido de preparação que nada para nós vai ser surpresa. Não tenho controle do Sport e nem quero ter. Tenho que ter controle da minha equipe e da nossa preparação, independente do adversário. Clássico para mim é diferenciado. Não é uma semana normal. O clássico vale muito e o campeonato também”, apontou.

"O peso (do clássico) é o da grandeza e tradição. Um jogo em que a gente começa realmente a medir forças. Eles tiveram uma mudança na comissão técnica e administrativa. Sempre falo aos meus jogadores: 'temos de ter cuidado para o adversário não estar trabalhando mais do que a gente'. Não podemos viver somente a tradição do jogo, mas sim o momento. A melhor forma de respeitar o adversário e trabalhar ao máximo para vencê-lo", concluiu.

Mistério

Sub-20, titular ou mesclado? Comando de Roger Silva ou Alexandre Silva. No Sport, a escalação ainda é um mistério. Internamente, há um entendimento de que a base principal da equipe, que ainda não estreou em 2026, precisaria de mais tempo para aprimorar o lado físico. Por isso, a tendência é que os pratas da casa sejam escolhidos para o clássico.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Samuel, Ramon (Luiz Felipe) e Dodô; Vinícius, Junior Todinho (Jonas Toró) e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

Sport

Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel, Rafinha; Dedé, Breno, Augusto Pucci; Felipinho, Micael e Lipão. Técnico: Alexandre Silva

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima. Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior

Transmissão: TV Globo

