Campeonato Pernambucano Náutico x Sport: veja onde assistir e escalações da final do Pernambucano Bola rola às 18h, nos Aflitos; na ida, equipes empataram em 3x3, na Ilha do Retiro

As finais nem sempre foram decididas entre ambos. Mas o fato é que, nesta década, Náutico e Sport têm dominado o Campeonato Pernambucano. Neste domingo (8), nos Aflitos, quando acabar o Clássico dos Clássicos, o Alvirrubro poderá estar celebrando sua terceira taça nos últimos anos e empatando com o Rubro-negro. Ou então, o Leão pode chegar ao quarto troféu e se consolidar como 'dono' do Estado de 2021 para cá. Após empate no jogo de ida, na llha do Retiro, o que se espera é que o terceiro clássico mais antigo do Brasil escreva mais um brilhante capítulo neste final de semana. A bola rola às 18h.

Com o 3x3 na casa leonina, quem vencer o jogo durante os 90 minutos fica com a taça. Em caso de novo resultado de igualdade, o título será definido nos pênaltis. Enquanto o Náutico tenta o seu 25º Pernambucano, o Sport pode chegar ao 46º troféu.

Náutico com mesma escalação

Do lado alvirrubro, os técnicos Hélio e Guilhermes dos Anjos poderão repetir a escalação da equipe pela primeira vez na temporada. Sem lesões ou atletas suspensos, os treinadores contam com a formação inicial que iniciou o clássico de ida, semana passada, na Ilha do Retiro. A dupla ainda ganhou o reforço de Matheus Silva, titular em seis jogos. O defensor se recuperou de uma torção no tornozelo, mas deve ficar como opção entre os reservas.

O setor defensivo, aliás, é um dos pontos fortes do Náutico atuando como mandante nesta edição do Estadual. O Timbu sofreu apenas um gol em casa, diante do Retrô, na derrota por 1x0, pela primeira fase. Após os três gols tomados na do Sport semana passada, Guilherme dos Anjos afirmou que o trabalho durante a semana teve o intuito de reequilibrar a zaga.

"A partir do momento que a gente tem erros, a gente corrige, a gente mostra, mesmo que não gerem algo negativo. Mas como falei, você equilibra com trabalho, com muita repetição. Seguimos tendo uma das melhores defesas do Brasil mesmo com os três gols tomados e que nos incomodou muito", falou.

Sport com mudanças

Após um desgastante jogo com a Desportiva Ferroviária-ES, pela Copa do Brasil, o técnico Roger Silva usou o termo "oportunizar" para deixar claro que pode realizar mudanças no Sport. No Espírito Santo, apenas o goleiro Thiago Couto foi mantido entre os titulares, em relação ao time que ficou no empate com o Náutico na Ilha do Retiro.

Utilizado em Cariacica, o zagueiro Zé Marcos não pode entrar em campo neste domingo, pois não chegou a tempo do período de inscrições para o Estadual.

"Sempre existe a possibilidade (de mudanças). A gente quer oportunizar a todo mundo, cara. Realmente, não acredito em um sistema onde você potencializa 10, 11, 12 e os outros 14 ou 15 ficam fora do processo. Estou feliz de poder oportunizar todo mundo, de gerar isso nos atletas e a competição ficar mais justa. Então pode acontecer de ter alguns jogadores que iniciaram hoje (quinta) para o jogo do domingo", salientou o treinador.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel Félix, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Sport

Thiago Couto; Auguto Pucci, Ramon, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel (Zé Lucas), Pedro Martins e Yago Felipe; Gustavo Maia, Chrystian Barletta e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Paulo César Zanovelli (FIFA/MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (FIFA-RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (FIFA-RN)

Transmissão: TV Globo e Canal GOAT.



