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Futebol Náutico x Vila Nova: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado neste domingo (11), nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

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Sem muito tempo para lamentar a derrota na rodada passada da Série B do Campeonato Brasileiro para o Novorizontino, nos Aflitos, o Náutico volta a campo neste domingo (11), também em casa, para encarar o Vila Nova. Para o técnico Bruno Pivetti, é a oportunidade real para o Timbu recuperar o clima de “mobilização” em torno do objetivo de acabar de vez com o risco de rebaixamento.

Mobilizar

“Confio nos jogadores, na qualidade e no talento deles. Esse grupo demonstrou que pode ter um espírito forte. São profissionais. Essa remobilização é normal quando vem o resultado adverso. Precisamos, até mentalmente, demonstrar o que precisamos corrigir para ter um nível competitivo maior. Queremos tirar a imagem dessa última partida”, pontuou.

Pivetti também rechaçou a ideia de que a queda de rendimento tenha relação com o fato de os atletas estarem com salários atrasados no clube. Os jogadores, aliás, estão sem conceder entrevista coletiva e também não concentraram no jogo passado.

“O Náutico não é o único clube do Brasil que passa por dificuldades financeiras. Vejo a diretoria correndo atrás para achar recursos e quitar. Entendemos também o lado dos jogadores. Muitos quando vieram para o Náutico já tinham salários atrasados de clubes anteriores. A situação gera instabilidade, mas não tenho o que reclamar de treinamentos”, declarou.



Para o confronto, o Náutico não terá o zagueiro Betão e o atacante Júnior Todinho, ambos suspensos. Na defesa, Wanderson pode ser o escolhido para compor o setor ao lado de Léo Índio. Na frente, Pivetti tem as opções de Borasi ou Kauã Maranhão - essa mudança faria Derek ser deslocado para jogar de centroavante.

Na 13ª posição, com 42 pontos, o Náutico pode se livrar de vez do perigo do retorno à Série C em caso de vitória. Já o Vila Nova é o vice-líder, com 58 pontos, e luta para ser um dos dois clubes que conquistarão o acesso direto à Série A. Do terceiro ao sexto, a disputa será em mata-mata para ver quem serão os outros dois que estarão na elite nacional no ano que vem.

Desfalques

O lateral-esquerdo Higor recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 0x0 contra o Cuiabá e está suspenso para o confronto. O técnico Guto Ferreira deve acionar Willian Formiga no setor. Com dores na coxa, o zagueiro Douglas Mendes é dúvida e pode ser substituído por Anderson Jesus.

No primeiro turno, em Goiânia, o Vila Nova venceu o Náutico por 4x3. Janderson (2), André Luís e Ryan marcaram para os mandantes, enquanto Vinícius, Dodô e Luiz Cláudio fizeram para os visitantes.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Betão, Léo Índio e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek e Júnior Todinho. Técnico: Bruno Pivetti

Vila Nova

Helton Leite; Hayner, Anderson Jesus, Tiago Pagnussat e Higor Luiz;

Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, André Luis e Janderson. Técnico: Guto Ferreira

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h30

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Assistentes: Joverton Wesley De Souza Lima (RO) e Acácio Menezes Leao (PA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: SporTV, Premiere

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