Náutico x Vila Nova: veja onde assistir e escalações

A- A+

Mais uma mata-mata valendo dinheiro e vaga à próxima etapa da Copa do Brasil. Nesta quinta (9), nos Aflitos, às 19h, o Náutico recebe o Vila Nova, pela segunda fase da competição. O Timbu tem a vantagem de jogar em casa. Um empate levará a decisão para as penalidades. O ganhador segue vivo na competição e, de quebra, embolsará R$ 2,1 milhões.



Náutico e Vila Nova já se enfrentaram 25 vezes na história. O Timbu tem vantagem apertada, com 12 vitórias contra 11 do adversário, além de dois empates. Os pernambucanos chegam ao confronto após eliminarem o São Bernardo/SP na estreia, por 1x0, no Primeiro de Maio. Os goianos empataram em 1x1 com o Real Noroeste/ES na mesma fase, passando por conta da vantagem do empate para o visitante.





O Vila Nova é comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, ex-Sport. No histórico perante as equipes treinados por ele, o Timbu tem três vitórias, um empate e seis tropeços.



Onde assistir?



O confronto entre Náutico e Vila Nova será transmitido pelos canais fechados da Globo, o Premiere FC e o

SporTV



Prováveis escalações e arbitragem



Ficha técnica

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza. Kayon, Paul Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti

Vila Nova

Vanderlei; Diego Renan, Jordan, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Marlone, Lourenço e Guilherme Parede; Vinicius Leite e Neto Pessoa. Técnico: Claudinei Oliveira

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG). Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira (ambos de MG)

Veja também

Sport Apesar de momentos distintos, Enderson Moreira prega respeito ao Santa antes de clássico