Náutico Náutico x Volta Redonda: Timbu nunca perdeu e adversário vive momento ruim dentro de casa O Timbu conta com um retrospecto positivo para buscar a recuperação na Série C

A derrota para a Ferroviária-SP por 2 a 1 com gol sofrido no último minuto ficou para trás. O Náutico tem suas atenções voltadas para enfrentar o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, neste sábado (18), pela quinta rodada da Série C. O ponto positivo para os alvirrubros é o fato do Timbu nunca ter perdido para os cariocas, que estão com desempenho ruim dentro de casa em 2024.

Náutico e Volta Redonda se enfrentaram três vezes na história. Os dois primeiros confrontos aconteceram no Brasileirão de 1976 e terminou com dois empates, ambos em zero a zero. No ano passado, os pernambucanos levaram a melhor ao vencer o duelo pela Série C, por 2 a 0.

Outro motivo de esperança para o Náutico é o fato do Volta Redonda estar com um retrospecto ruim jogando no Rio de Janeiro, neste ano. Em oito partidas como mandante, o Voltaço venceu apenas dois jogos, somou dois empates e quatro derrotas. Desses triunfos, apenas um aconteceu na Série C.

Pelo Campeonato Carioca, o Volta Redonda venceu o Audax, equipe que ainda não ganhou nenhum jogo em 2024. Na terceira divisão, a vitória aconteceu contra o Floresta-CE, que foi superado nas quatro partidas disputadas no torneio até o momento.

Na tabela de classificação da Série C, no entanto, o Volta Redonda está numa posição melhor. Com seis pontos, o Voltaço ocupa a 8° posição, enquanto o Náutico aparece na 11° posição com quatro pontos conquistados. As duas equipes têm um jogo a menos em decorrência das partidas adiadas dos clubes gaúchos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.



