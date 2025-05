A- A+

Futebol Com sete desfalques, Náutico visita o Ypiranga-RS, pela Série C; confira escalações e onde assistir Timbu busca segunda vitória consecutiva para se aproximar do G8 da competição

Há quase dois meses, o Náutico não sabe o que é conseguir engatar duas vitórias consecutivas na temporada. Feito que foi alcançado entre os dias 12 e 18 de março, contra Vitória (Copa do Brasil) e América-RN (Copa do Nordeste). Para encerrar esse jejum, o Timbu visita o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Duelo em que os pernambucanos terão uma lista extensa de desfalques.

Ao todo, cinco jogadores do Náutico estão fora da partida por questões físicas. O zagueiro João Maistro sofreu uma lesão muscular de grau 3 na coxa e só deve voltar aos gramados em junho. Ainda no setor, o lateral-esquerdo Luiz Paulo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não joga mais em 2025.

No meio, Igor Pereira se recupera de dores musculares e também não joga. Na frente, Vinícius, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e Paulo Sérgio, com lesão muscular na coxa, também estão fora. Além deles, o meia Caio Vítor e o atacante Hélio Borges não foram relacionados.

O Náutico é o 14º colocado da Série C, com cinco pontos. O Ypiranga está em 10º, com sete.

Tabu

A última vez que o Náutico derrotou uma equipe gaúcha atuando no Rio Grande do Sul foi em 2004, pela Série B. O adversário era o Caxias, no Centenário. O Timbu venceu por 3x2. Os gols alvirrubros foram marcados por Kuki, Jorge Henrique e Marco Antônio.

Por falar em Marco Antônio, o volante do Náutico e homônimo do meia que balançou as redes diante do Caxias pregou otimismo quanto à possibilidade de acabar com a sina de 21 anos com tropeços no Sul.

“Independente de onde a gente joga, tem de entrar para vencer. O tabu está aí para ser quebrado. Espero que a gente consiga fazer um excelente jogo lá e buscar a vitória”, afirmou.



Histórico

De 2004 para frente, o Náutico enfrentou uma série de times gaúchos no Rio Grande do Sul. Mas nada de vitórias. Seja perante equipes de menor tradição, como São José-RS, Brasil de Pelotas ou o próprio Ypiranga, ou diante dos maiores do estado, como Internacional (não ganha fora de casa desde 1991), Grêmio e Juventude (jamais venceu a dupla como visitante).

Contra o Ypiranga, especificamente, o Náutico jogou uma vez apenas diante do adversário no Rio Grande do Sul. O encontro foi pela Série C 2023, com empate em 3x3.

Ficha técnica

Ypiranga

Edson; Marinho, Igor Morais, Willian Gomes e Caíque; João Paulo, Charles e Marlone (Lucas Ramos); Roger, Cristiano e Felipe Marques. Técnico: Matheus Costa

Náutico

Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Thalissinho e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Colosso da Lagoa (Erechim/RS)

Horário: 19h30

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne. Assistentes: Diogo Berndt e Aline Risso (SC)

Transmissão: Nosso Futebol

