Futebol Náutico sofre gol nos acréscimos e fica no 1x1 com o Retrô Souza abriu o placar de pênalti, mas Albano deixou tudo igual, em jogo realizado no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano

O jogo se desenhava em elogios para Souza, mais uma vez decisivo com gol. Ou ao goleiro Vagner, autor de grandes defesas. O jogo se desenhava para uma vitória do Náutico. Um futuro novo líder do Campeonato Pernambucano. O desenho foi rabiscado. Albano, aos 47 minutos, balançou as redes e tirou do Timbu o triunfo, o protagonismo e o topo da tabela - agora ficando em terceiro. O resultado de 1x1, no Arruda, nesta quarta (25), manteve o Retrô na primeira posição do torneio. Empate com sentimento de frustração para os alvirrubros, mesmo fora de casa (o contexto explica). Para a Fênix, festa pela reação.

Estreando o novo uniforme alternativo, todo vermelho, em alusão ao título do Brasil na Copa do Mundo de 2002, o Náutico começou o jogo pressionando o Retrô e explorando o que tem dado certo até o momento, com os lançamentos buscando Júlio. Na primeira bola que recebeu, o camisa 9 entrou na área e foi derrubado por Guilherme Paraíba. O árbitro considerou lance normal e, de quebra, deu amarelo ao jogador alvirrubro por reclamação.



Ao forçar a marcação, o Náutico começou a provocar faltas e ter mais jogadores amarelados, como o zagueiro Anilson e o volante Juan Gauto. Aos 29, o Retrô começou a assustar. Serafim passou bem pela esquerda e cruzou para Mascote. A finalização na pequena área foi forte, mas Vagner provou que está com o reflexo em dia e fez ótima defesa.





Perto do fim da primeira etapa, os goleiros foram mais exigidos. Mascote, mais uma vez, teve a chance de balançar as redes, em cabeçada espalmada por Vagner. A resposta alvirrubra foi de fora da área, com Paul Villero, obrigando Jean a se esticar e jogar para escanteio.



Vagner não teve descanso na segunda etapa. Logo no primeiro minuto, o goleiro precisou salvar o Náutico em chute de Gustavo Ermel. Os visitantes só conseguiam assustar em bolas paradas. Foi em uma delas que o Timbu abriu o placar. Após escanteio, a bola sobrou para Paul Villero, que foi derrubado na área. Com extrema categoria, Souza cobrou a penalidade e fez 1x0.

Os minutos finais foram de pressão do Retrô. Serafim, em ótimo passe pela direita, saiu na cara do gol, mas Vagner fechou bem o ângulo. Depois foi a vez de Mascote, livre no meio, finalizar para fora. Para segurar o resultado, o técnico Dado Cavalcanti reforçou a marcação com Odivan, Nathan e Mateus Cocão.

Com Villero de válvula de escape ofensiva, o Náutico tentou segurar a bola lá na frente. Tudo seguia bem para os visitantes até os 47 do segundo tempo, quando Albano acertou um chute da entrada da área e decretou o empate no Arruda - Matheus Serafim ainda foi expulso no final.

Ficha técnica

Retrô 1

Jean; Pedro Costa, Renan Dutra (Yuri Bigode), Guilherme Paraíba e João Vitor; Alencar (Edson Lucas), Ratinho e Radsley (Giva); Matheus Serafim, Gustavo Ermel (William Marcílio) e Franklin Mascote. Técnico: Dico Wooley

Náutico 1

Vagner; Diego Ferreira (Odivan), Anilson, Denilson e Diego Matos; Juan Gauto (Mateus Cocão), Jean Mangabeira, Souza (Nathan) e Matheus Carvalho (Gabriel Santiago); Paul Villero e Júlio (Kayon). Técnico: Dado Cavalcanti.

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando. Assistentes: Clóvis Amaral e Victor Lavôr

Gols: Souza (aos 10 do 2ºT) e Albano (aos 47 do 2ºT)

Cartões amarelos: Mascote, Radsley, Dico Wooley, Giva (R); Julio, Anilson, Juan Gauto, Vagner, Diego Matos (N)

Cartão vermelho: Matheus Serafim (R)

Público: 1.932 torcedores

Renda: R$ 52.860,00

