Futebol Náutico desperdiça chances e não sai do 0x0 com o Porto Régis Tosatti e Júlio, que ainda foi expulso no fim, tiveram nos pés a oportunidade de dar o triunfo ao Timbu, mas o empate prevaleceu nos Aflitos

Diante da melhor defesa do campeonato, o Náutico, pela primeira vez no Campeonato Pernambucano, saiu de campo sem marcar gols. O empate em 0x0 com o Porto, nesta segunda (30), nos Aflitos, pela sexta rodada da competição, tirou a possibilidade de o Timbu se aproximar do topo. A equipe alvirrubra permanece em terceiro, agora com nove pontos. Os caruaruenses estão logo atrás, em quarto, com oito.

Nos escanteios, faltas, passes e chutes de longa distância, quando a bola caía nos pés de Souza, a atenção dos visitantes era redobrada. A melhor defesa do campeonato fez de tudo para evitar que o camisa 8 tivesse espaço. Quando não foi possível, o goleiro Henrique apareceu para trabalhar.



Um time que se lança ao ataque está sujeito a contragolpes. Em cinco segundos, o Porto roubou a bola no meio-campo e fez Geyson sair na cara do gol. O belo passe foi inversamente proporcional à qualidade da finalização. Um chute que mais pareceu um tiro de meta de tão alto que foi. Do outro lado, foi Souza quem também mandou muito longe em falta de fora da área.



Bem postado, o Porto não cedia espaços. Júlio e Paul Villero não estavam encaixando o um contra um. Chegar até a linha de fundo foi algo raro. Pelo alto, a defesa caruaruense ganhava todas. Na bola longa, a sintonia entre os lançamentos e a movimentação não estava boa. O Náutico foi ao intervalo precisando descobrir como fazer a vantagem na posse se transformar em chances reais de perigo.





Inacreditável FC



Régis Tosatti, novidade na escalação titular por conta do desconforto muscular sentido por Matheus Carvalho, perdeu um gol inacreditável no início do segundo tempo. Paul cruzou rasteiro, a bola passou pela zaga e pelo goleiro, chegando até o atacante alvirrubro. Tão difícil quanto explicar o que aconteceu é perder um gol do tipo. Com a meta aberta, o atleta finalizou justamente onde estava o goleiro, na outra ponta da barra.



Uma jogada bem construída pelo meio, com a infiltração de um atacante, só saiu aos 15 do segundo tempo. Gabriel, acionado na vaga de Jean Mangabeira, encontrou Paul Villero na entrada da área, mas o chute saiu por cima.



Pevaleceu a melhor defesa



O lance perdido parece ter mexido com Régis. Quando teve outra chance de finalizar, o atacante optou pelo passe e desperdiçou grande oportunidade para os mandantes. Minutos depois, o atleta saiu vaiado para a entrada de Kayon.



Com mais espaços nas laterais, o Náutico foi pressionando o Porto pelo gol da vitória. Faltava aquele pé salvador para empurrar a bola para as redes.

Aos 43, o lance do jogo. Júlio recebeu ótimo lançamento e tocou por cima do goleiro. A bola ia entrando, mas o zagueiro do Porto salvou quase em cima da linha. Foi a tentativa mais clara e derradeira para sair com a vitória dos Aflitos. Para piorar, além de lamentar o empate, o Timbu ainda viu o camisa 9 ser expulso após tentar acertar uma cabeçada no jogador adversário.

Ficha técnica

Náutico 0

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Denilson (Odivan) e Diego Matos; Juan Gauto (Matheus Cocão), Jean Mangabeira (Gabriel Santiago), Souza e Régis Tosatti (Kayon); Paul Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Porto 0

Henrique; Carioca, Cleberson e Pedrão; Danielzinho, Rafael Gelatti (Elizeu), Geyson (Gabriel Mury), Danilo (Wesley Sousa) e Edvaine; Fábio Bahia (Gabriel Neto) e Tharcysio (Luan Carioca). Técnico: Oscar de Souza

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo. Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Mateus Cocão (N); Pedrão, Cleberson, Wesley (P)

Cartão vermelho: Júlio (N)

