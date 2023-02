A- A+

Futebol Vágner pega pênalti e Náutico vence Afogados por 1x0, no Vianão, pelo Pernambucano Gabriel Santiago marcou o único gol do confronto. Resultado deixou o Timbu na terceira posição do Estadual, com 12 pontos

Não teve gol sofrido no fim ou pontaria descalibrada. Nenhum contratempo tirou a vitória do Náutico. Nesta terça (7), diante do Afogados, no Vianão, pelo Campeonato Pernambucano, o Timbu voltou a ganhar após três empates seguidos, contando com um pênalti defendido por Vágner. Com o resultado de 1x0, a equipe alvirrubra pulou para a terceira posição, com 12 pontos. A Coruja é a 11ª, com sete.



A vitória parcial do Náutico por 1x0, no primeiro tempo, teve participações diretas do goleiro Vagner e do atacante Kayon. Jogando na vaga de Júlio, suspenso, o prata da casa caiu bem pelos lados e também soube atacar a área quando preciso. Aos oito, ele quase fez de carrinho após boa jogada de Diego Ferreira.



Aos 14, Kayon trocou a missão dos gols pela a das assistências. Com um passe de três dedos, ele achou Gabriel Santiago, que bateu na saída do goleiro para abrir o placar no Vianão.



A vantagem levada ao intervalo por pouco não caiu por terra quando a bola bateu no braço de Régis Tosatti dentro da área. Pênalti para o Afogados. Venicius bateu, mas Vagner caiu bem e encaixou. Minutos depois, o camisa 1 quase se complicou ao dar um rebote em chute de fora da área. Com os pés, ele consertou o problema e evitou o empate.

Em toque por cobertura de Villero e em chute de fora da área de Tosatti, o goleiro Railson foi fundamental para evitar que o prejuízo dos mandantes aumentasse. A Coruja tentava em finalizações de longe, parando em Vagner.



A hora do “aperreio”



Quando o cronômetro bateu os 40, o Náutico entrou na zona de atenção redobrada. Nos jogos recentes contra Retrô e CRB, o Timbu cedeu o empate no apagar das luzes. Desta vez, contudo, a maré estava a favor dos alvirrubros, que seguraram o 1x0 para voltar ao Recife com os três pontos.



O próximo jogo do Náutico é sábado (11), contra o Sport, nos Aflitos, às 20h30, pela nona rodada do Estadual.

Ficha técnica

Afogados 0

Railson; Aldonys, Guilherme (Danilo), Rafael e Daniel; Caetano, Levi (Roberto), Valdeir (Matheusinho) e Hebert; Tallyson (Ferreirinha) e Venicius. Técnico: Evandro Guimarães.

Náutico 1

Vagner; Diego Ferreira, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos (Alan Cardoso); Juan Gauto, Souza, Gabriel Santiago (Jean Mangabeira) e Régis Tosatti (Fernando Neto); Kayon e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Vianão (Afogados/PE)

Árbitro: Luiz Claudio Sobral. Assistentes: Gilberto Freire de Farias e Marcos Felipe Angelo da Silva

Gols: Gabriel Santiago (aos 14 do 1ºT)

Cartões amarelos: Levi, Rafael, Aldonys, Venicius, Guilherme (A); Souza, Vagner, Paulo Miranda (N)

