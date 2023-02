Náutico volta a vencer nos Aflitos e pula para liderança do Grupo B da Copa do Nordeste

A- A+

O Fluminense/PI estava invicto em 2023. Não está mais. A sequência positiva dos piauienses não foi capaz de aguentar o Náutico nos Aflitos. Com gols de Diego Matos e Júlio, o Timbu venceu por 2x0, nesta quarta (15), pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Os pernambucanos pularam para a liderança do Grupo B, com sete pontos. O Tricolor é o sexto, com dois. O próximo compromisso dos alvirrubros é sábado (18), no Castelão/MA, perante o Sampaio Corrêa.



O Náutico não demorou muito para perceber que o segredo para vencer a defesa do Fluminense passava pelas bolas nas costas dos laterais. Aos 15, Paul Villero recebeu ótimo passe pela esquerda e cruzou para Victor Ferraz. O lateral-direito chegou atrasado e não concluiu.



Se a lateral era o caminho, nada mais justo que um atleta da posição abrir o placar. A jogada começou na direita, com a triangulação entre Souza, Kayon e Victor Ferraz. Na inversão, a bola chegou até Paul Villero, que dominou na esquerda e rolou para Diego Matos soltar um chute forte, colocando o Timbu em vantagem.



Com a confiança em alta, o meia Souza conduzia não somente a articulação pelo meio como também sempre levava perigo nos chutes de longe. Em um deles, o goleiro Jeferson precisou se esticar para evitar o segundo gol.



Antes do intervalo, o Náutico ampliou. Souza - sempre ele - deu ótimo cruzamento para Kayon. O atacante escorou de cabeça e Júlio só teve o trabalho de empurrar para as redes.



Ficar fechado não funcionou, então o Fluminense se lançou ao ataque. Acontece que a dificuldade dos piauienses em criar era enorme. As melhores jogadas eram em faltas laterais. Aos 19, após outro lance de bola parada, Lucão desviou e Vagner, com a ponta dos dedos, fez ótima defesa.



Sem sofrer maiores sustos, o técnico Dado Cavalcanti aproveitou para mexer no meio-campo do Náutico, fortalecendo a marcação com as entradas de Nathan e Jean Mangabeira, além de promover a estreia do meia Lucas Paraíba em 2023, após se recuperar de lesão.



Após três empates seguidos jogando nos Aflitos, contra Porto, CRB e Sport, o Náutico voltou a vencer como mandante, chegando ao 10º jogo consecutivo sem derrotas em 2023.

Ficha técnica

Náutico 2

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos (Alan Cardoso); Juan Gauto (Jean Mangabeira), Souza (Lucas Paraíba) e Gabriel Santiago (Nathan); Paul Villero, Kayon e Júlio (Regis Tosatti). Técnico: Dado Cavalcanti

Fluminense/PI 0

Jeferson; Biloca ((Maurício), Lucão, Weverton e Lucas Manga; Pio (Natan), Elivelton, Mateus Ramos e Bismarck (Gabriel Vieira); Janeudo (Carlinhos) e Dênis (Augusto). Técnico: Eduardo dos Santos.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB). Assistentes: Rafael Guedes de Lima e Schumacher Marques Gomes (ambos da PB)

Gols: Diego Matos (aos 21 do 1ºT) e Júlio (aos 48 do 1ºT)

Cartões amarelos: Diego Matos, Paul Villero (N); Lucas Manga, Pio (F)

Público: 3.729 torcedores

Renda: R$ 35.722,50

