Futebol De virada, Náutico vence Vitória por 3x2, no Barradão, pela Copa do Nordeste Jean Mangabeira, Railan (contra) e Victor Ferraz marcaram os gols do Timbu na partida

Pelo alto, o Náutico construiu o triunfo por 3x2, de virada, nesta quinta (23), diante do Vitória, no Barradão, pela Copa do Nordeste. Após ficar atrás do placar em dois momentos, os alvirrubros se recuperararam, saindo com um resultado que deixou o clube dividindo a liderança do Grupo B com o Ceará, ambos com 10 pontos. No saldo da semana no Regional, Pernambuco 2x0 Bahia.

Quem se atrasou por alguns minutos para entrar no Barradão, perdeu o primeiro gol. Inclusive, também não viu o que poderia ter sido a primeira bola na rede, ainda mais cedo, com segundos de jogo. Após cruzamento de Kayon, Souza desperdiçou ótimo lance, concluindo para fora. Capricho que faltou de um lado, mas sobrou de outro. Aos dois, Osvaldo recebeu ótimo lançamento e tocou na saída de Vágner para colocar o Vitória à frente do placar.



Papéis trocados



Como um "9" de origem, Léo Gamalho costuma ser o homem que leva perigo nas bolas aéreas ofensivas. Nas defensivas, o centroavante mostrou que não tem a mesma aptidão para marcar. No escanteio cobrado por Kayon, ele ficou olhando Jean Mangabeira (mais acostumado a impedir do que fazer gols) subir livre e testar no canto para fazer 1x1.



O alívio pernambucano durou pouco. Aos 18, o Vitória, de pé em pé, construiu o segundo gol. Começou com Rodrigo Andrade, passou pelo calcanhar de Thiago Lopes, chegou até Diego Torres, que, por fim, devolveu para Thiago, com o gol aberto, balançar as redes. Antes do intervalo, o Timbu teve a chance do 2x2, mas Victor Ferraz, na pequena área, tocou para fora.



O Náutico voltou melhor na segunda etapa. Jean Mangabeira, em chute rasteiro, chegou perto de fazer o segundo dele e do time. O empate, contudo, veio com ajuda dos baianos, novamente em bola parada. Souza levantou na área e Railan desviou contra a própria meta.

Estreia de Jael



Nos últimos 20 minutos, o técnico Dado Cavalcanti promoveu a estreia do centroavante Jael na vaga de Júlio. Era certo que os alvirrubros passariam a levantar mais bolas na área. Aos 31, Souza, sempre ele, mandou no alto. As atenções estavam no camisa 99, mas foi Victor Ferraz que desviou de cabeça para fazer 3x2.



Aos 45, o Vitória desperdiçou uma chance inacreditável. O cruzamento rasteiro encontrou os pés de Camutanga, ex-Náutico, que finalizou para ótima defesa de Vágner. No rebote, a bola sobrou novamente para o zagueiro, que isolou. Não teve a lei do ex no Barradão e o Timbu respirou aliviado, comemorando um triunfo que coloca o clube próximo da classificação ao mata-mata.

Ficha técnica

Vitória 2

Lucas Arcanjo; Zeca (Railan), Dankler, Camutanga e Lazaroni (João Lucas); Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Pedro Bicalho) e Diego Torres (Wellington Nem); Osvaldo (Rafinha), Léo Gamalho e Thiago Lopes.Técnico: Léo Condé

Náutico 3

Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Paulo Miranda, Denilson e Alan Cardoso; Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza (Nathan); Paul Villero (Odivan), Kayon (Régis Tosatti) e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Barradão (Salvador/BA)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL). Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva

Gols: Osvaldo (aos 2 do 1ºT), Jean Mangabeira (aos 15 do 1ºT), Thiago Lopes (aos 18 do 1ºT), Railan (contra, aos 14 do 2ºT) e Victor Ferraz (aos 30 do 2ºT)

Cartões amarelos: Dankler, Zeca, Léo Gamalho, Camutanga (V); Souza, Odivan, Juan Gauto, Régis Tosatti (N)

