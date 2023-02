A- A+

Futebol Mesmo com um a mais no segundo tempo, Náutico demora a reagir e perde para o Fortaleza por 2x1 Timbu volta a campo na quarta (1º), contra o São Bernardo/SP, pela primeira fase da Copa do Brasil

Se Pernambuco segue levando a melhor contra os adversários da Bahia, o mesmo não ocorre quando enfrenta os representantes cearenses na Copa do Nordeste. Depois de o Sport perder para o Ceará, agora foi a vez de o Náutico tropeçar perante o Fortaleza. Neste domingo (26), no Presidente Vargas, o Tricolor do Pici venceu por 2x1. Com o resultado, o Leão permanece na liderança do Grupo A, com 15 pontos. O Timbu é o segundo do B, com 10.

Reservas dos dois lados





O Náutico está focado na Copa do Brasil. O Fortaleza, na Libertadores. O resultado, então, foi um jogo em que ambos os clubes optaram por poupar os titulares. A falta de entrosamento é algo normal quando se precisa mexer por completo na estrutura do time. O Timbu sentiu isso. O Leão, não. A jogada do gol dos mandantes, aos 13, foi de uma equipe que parecia atuar junta há tempos. De pé em pé, o lance terminou em Silvio Romero. A finalização saiu fraca, mas o goleiro Bruno Lopes demorou a pular e, quando reagiu, não impediu a bola de entrar.



No intervalo de dois minutos, Náutico e Fortaleza tiveram duas chances claras. A diferença é que, enquanto Diego Ferreira finalizou em cima do goleiro João Ricardo, Lucero, após belo passe de Pikachu, só escorou para fazer 2x0 - em posição irregular, diga-se, mas com lance validado, já que na fase inicial do Nordestão não há árbitro de vídeo.



A esperança em uma reação alvirrubra veio no final do primeiro tempo, após Britez fazer falta em Jael e ser expulso. Na cobrança, Mateus Cocão soltou a bomba e acertou o travessão.



Nos primeiros 20 minutos da segunda etapa, o Fortaleza jogava como se não estivesse com um a menos em campo. O Náutico fez pouco uso da vantagem numérica e ficou mais próximo de tomar o terceiro gol do que fazer o primeiro.



Voltando de lesão, Matheus Carvalho foi acionado, assim como os garotos Kauan Muniz e Richarles - outro que ficou afastado dos gramados por problemas físicos. Nos acréscimos da etapa final, Jael foi derrubado na área e o árbitro assinalou a penalidade. O próprio camisa 99 foi para a cobrança e, com extrema categoria, fez o primeiro dele pelo clube, mas não havia mais tempo para buscar o empate.

Ficha técnica

Fortaleza 2

João Ricardo; Dudu, Titi, Ceballos, Emanuel Britez e Samuel; Zé Welison, Lucas Crispim (Lucas Sasha), Calebe (Guilherme) e Yago Pikachu; Lucero (Júnior Santos) e Sílvio Romero (Benevenuto) Técnico: Juan Vojvoda

Náutico 1

Bruno; Diego Ferreira, Anilson, Odivan e Alan Cardoso; Matheus Cocão, Nathan (Luan), Lucas Paraíba (Matheus Carvalho) e Luis Felipe (Richarles); Fernando Neto (Kauan Muniz) e Jael. Técnico interino: Pedro Gama

Local: Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA). Assistentes: Antonio Adriano de Oliveira e Ivanildo Goncalves da Silva (ambos do MA)

Gols: Silvio Romero (aos 13 do 1ºT), Lucero (aos 30 do 1ºT) e Jael (aos 49 do 2ºT)

Cartões amarelos: Benevenuto (F); Odivan, Alan Cardoso, Nathan, Anilson, Richarles (N)

Cartão vermelho: Emanuel Britez (F)

