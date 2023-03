Náutico vence São Bernardo e avança na Copa do Brasil

A- A+

O Náutico segue vivo na Copa do Brasil. Com um gol logo no início do jogo e suportando a pressão do São Bernardo/SP até o fim, os alvirrubros venceram por 1x0, nesta quarta (1º), no Primeiro de Maio, pela primeira fase do mata-mata nacional. Com o resultado, os pernambucanos embolsaram R$ 900 mil. Na etapa seguinte, o Timbu encara o Vila Nova/GO, em duelo que vale R$ 2,1 milhões.



Um gol precoce, seja pró ou contra, muda qualquer planejamento de um time. Aos quatro minutos, Náutico e São Bernardo tiveram que “recalcular a rota”. Algo que os alvirrubros não reclamaram. Afinal, para quem entrou em campo com a vantagem do empate, abrir o placar tão cedo foi melhor do que o esperado. Souza cobrou falta e Denilson completou para as redes.



O São Bernardo, que já tinha a necessidade de sair para o jogo, intensificou a pressão. Ponto forte dos mandantes, as jogadas laterais deram trabalho aos alvirrubros. Em uma delas, o cruzamento de Arthur Henrique encontrou Felipe Marques, que cabeceou com perigo, para fora.





Mais ofensivo, os mandantes também davam espaço. O problema é que a afobação impediu uma vantagem maior para o Náutico. Júlio, no fim da primeira etapa, ficou de frente ao gol, com um companheiro livre do lado, mas tentou fazer tudo sozinho e desperdiçou a chance. Outro que também demonstrou falta de tranquilidade foi o prata da casa Kayon.

Com dificuldades de sair jogando, o Náutico foi dando cada vez mais espaço ao São Bernardo. Os erros defensivos foram se acumulando. Na frente, com a entrada de Régis Tosatti na vaga de Kayon, a proposta foi ter uma peça mais experiente para aproveitar com eficácia os contra-ataques.

Rodrigo Souza, ex-Náutico, quase fez valer a “lei do ex” em cabeçada que tirou tinta da trave. Depois, foi Vagner quem salvou os pernambucanos duas vezes, em chutes de Matheus Régis e Rafael Vaz. Suportando os ataques paulistas, o Timbu segurou o triunfo e avançou na Copa do Brasil.

Ficha técnica

São Bernardo/SP 0

Alex Alves; Alex Reinaldo (Hugo Sanches), Hélder, Romércio (Fernando Neto), Rafael Vaz e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Henrique Lordelo (Kauã) e Felipe Marques; Matheus Régis e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi

Náutico 1

Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Denilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza (Anilson) e Jean Mangabeira; Kayon (Regis Tosatti), Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Primeiro de Maio (São Bernardo/SP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR). Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta

Gols: Denilson (aos 4 do 1ºT)

Cartões amarelos: Helder, Rafael Vaz, Romércio, Rodrigo Souza (S); Juan Gauto, Jael, Vagner, Victor Ferraz (N)

