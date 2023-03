A- A+

Futebol Com gol no último lance do jogo, Náutico vence Vila Nova e avança na Copa do Brasil Nathan garantiu o triunfo alvirrubro por 2x1, nos Aflitos, que deu ao Timbu R$ 2,1 milhões

Tem vitórias e Vitórias. A segunda, com "V" maiúsculo, foi a que o Náutico conquistou nesta quinta (9), nos Aflitos, por 2x1, diante do Vila Nova/GO, pela segunda fase Copa do Brasil. No último minuto do jogo, com gol de um atleta que nunca tinha balançado as redes na carreira. Com comemoração efusiva da torcida e alívio de quem colocará no bolso mais R$ 2,1 milhões.

Cinco minutos de ritmo intenso, boas chances dos dois lados e pausa apenas para o goleiro Vanderlei receber um atendimento, após choque de Júlio. Foi assim que começou o duelo entre Náutico e Vila Nova. O Timbu chegou perto de marcar com Matheus Carvalho, em chute espalmado pelo camisa 1 do Tigre. Do outro lado, Vágner defendeu finalização de Neto Pessoa.





Passada a breve paralisação, a intensidade permaneceu, com o Náutico sufocando o Vila. Paul Villero, de fora da área, acertou a trave. Antes que os visitantes pudessem se organizar, os mandantes transformaram a pressão em gol. Souza chutou forte, Vanderlei deu rebote, e Kayon desviou de cabeça para fazer 1x0.



O gol não saciou, mas sim aumentou a fome do Náutico pela vitória. O Timbu continuou em cima até metade do primeiro tempo. Souza, Kayon e, principalmente, Villero deram trabalho à marcação goiana. Aos poucos, porém, a velocidade foi trocada pela maior cadência, suficiente para carregar a vantagem para o intervalo.

O Náutico voltou sem a mesma força no segundo tempo e viu o Vila equilibrar o jogo. Lourenço, em cobrança de falta, só não empatou porque Vagner fez grande defesa. Ainda assim, o Timbu teve nos pés a chance de fazer 2x0. Em contra-ataque, Kayon tocou para Matheus Carvalho, mas o camisa 10 parou em Vanderlei.

Foram oito minutos de acréscimos e a quantidade de emoções que os alvirrubros sentiram valeu pelos mais de 90 do jogo inteiro. Primeiro, quando Neto Pessoa, aos 45 do segundo tempo, cabeceou para empatar o confronto. A decisão se encaminhava para os pênaltis, mas Nathan, aos 53, fuzilou as redes para incendiar os Aflitos e garantir a classificação suada e muito comemorada.



Para o Náutico, dia do Copa do Brasil é dia de dinheiro no bolso.



Ficha técnica



Náutico 2



Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto (Jean Mangabeira), Souza e Matheus Carvalho (Nathan); Kayon (Régis Tosatti), Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti



Vila Nova 1



Vanderlei; Diego Renan (Rian), Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Marlone (Rickson), Lourenço e Guilherme Parede (Hyuri); Vinicius Leite (Matheus Souza) e Neto Pessoa. Técnico: Claudinei Oliveira



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG). Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira (ambos de MG)

Gols: Kayon (aos 13 do 1ºT) e Neto Pessoa (aos 45 do 2ºT) e Nathan (aos 53 do 2ºT)

Cartões amarelos: Matheus Carvalho, Juan Gauto (N); Doma, Guilherme Paredes, Rian, Neto Pessoa (V)

Público: 8.345 torcedores

Renda: R$ 159.400,00

Veja também

Propinas Ex-executivo argentino da Fox é condenado por megaescândalo de propinas da Fifa