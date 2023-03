Náutico vence Salgueiro e segue buscando vaga direta na semifinal do Campeonato Pernambucano

A- A+

O Náutico segue na cola do Retrô no Campeonato Pernambucano 2023. Neste domingo (12), o Timbu venceu o Salgueiro por 2x0, nos Aflitos, e se manteve na terceira posição do Estadual, com 16 pontos, dois a menos que a Fênix, atual vice-líder. O próximo compromisso dos alvirrubros é quarta (15), diante do Íbis, às 20h, na Arena de Pernambuco.



Sem Victor Ferraz, Souza e outras peças da base titular, o Náutico tentou compensar a falta de entrosamento da nova formação com a marcação forte e a velocidade nos contragolpes, principalmente pela direita, com a dupla Kayon/Diego Ferreira. Em um dos lances, a bola cruzada encontrou Nathan na entrada da área. Autor do gol que garantiu à classificação perante o Vila Nova, na Copa do Brasil, o volante só não repetiu o feito por conta da ótima defesa de Tanaka.



O lado esquerdo do Náutico não foi tão acionado como de costume. Ainda assim, foi por lá que Villero construiu a jogada que quase se transformou no gol de Matheus Carvalho. O camisa 10 recebeu na área, mas o goleiro do Salgueiro fechou bem e salvou o Carcará.



A insistência alvirrubra foi premiada aos 39 minutos. Diego Ferreira cobrou escanteio e Anilson, de cabeça, encobriu Tanaka para fazer 1x0 nos Aflitos. O Náutico chegou a balançar as redes outra vez antes do intervalo, mas o árbitro anulou o gol e assinalou falta de Jael no lance.

Pressionou, marcou

Matheus Carvalho e Tanaka voltaram a ficar frente a frente no início do segundo tempo. Agora, com vantagem do alvirrubro. Pressionado por Jael, o goleiro tocou errado, nos pés do meia, que ficou livre para chutar forte e ampliar para o Náutico.



Por excesso de preciosismo, o Náutico não marcou o terceiro. Jael recebeu na cara do gol, mas optou por tocar para Kayon, que se complicou com a bola e perdeu. Depois, Tanaka evitou o que seria um golaço de Matheus Carvalho.

Com o jogo controlado, o técnico Dado Cavalcanti aproveitou para promover a estreia do atacante Alisson Santos, além de acionar pratas da casa como Diego e Lucas Paraíba. Sem sustos, o Náutico somou mais três pontos no Estadual.

Ficha técnica

Náutico 2

Vagner; Diego Ferreira, Odivan, Anilson (Diego) e Mateus Cocão; Jean Mangabeira, Nathan (Juan Gauto) e Matheus Carvalho (Lucas Paraíba); Kayon (Regis Tosatti), Paul Villero (Alisson Santos) e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti

Salgueiro 0

Cesar Tanaka; Gabriel Fonseca, Gustavo, Léo Ceará (Pedro Gustavo) e Denilton; Anderson Recife, Gaspar e Petro Talisca (Bartô); Palominha (Marcel), Juan Kelsen (Robinho) e André. Técnico: Marcos Tamandaré

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Max Aurelio de Medeiros

Gols: Anilson (aos 39 do 1ºT) e Matheus Carvalho (aos 2 do 2ºT)

Cartões amarelos: Nathan, Paul Villero (N); Palominha, Anderson Recife (S)

Público: 6.022 torcedores



Renda: R$ 80.042,00

