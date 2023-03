A- A+

Futebol Em ritmo de treino, Náutico goleia Íbis pelo Pernambucano Com a vitória por 4x0, o Timbu assumiu momentaneamente a vice-liderança do torneio, com 19 pontos

Jogo para praticamente garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, assumir vice-liderança, com 19 pontos, e seguir firme no objetivo de ficar em segundo para avançar diretamente para a semifinal. No Arruda, o Náutico se sentiu em casa e goleou o Íbis por 4x0, nesta quarta (15). O Alvirrubro volta a campo no sábado (18), no Arthur Tavares, diante do Maguary, também pelo Estadual.



Em tempos de VAR, há gols que demoram a ser comemorados até que o árbitro de vídeo valide o lance. Mas essa tecnologia não está presente na primeira fase do Campeonato Pernambucano. O “delay”na vibração dos alvirrubros, quando o chute de Paul Villero desviou na marcação e encobriu o goleiro, foi por conta de um apito ouvido pelos atletas no fim da jogada. Depois de alguns segundos de dúvida em ambos os lados, o árbitro assinalou o gol - o som ouvido, segundo Gilberto Castro Júnior, veio das arquibancadas.



Os jogadores do Íbis não estavam acertando no bote. No lance do primeiro gol, foi o erro de Jefferson na hora de tirar a bola que gerou o problema. Minutos depois, a antecipação na hora de desarmar os alvirrubros falhou novamente. Kayon passou fácil pela direita e cruzou na medida para Villero, de novo, fazer 2x0. Os dois primeiros dele com a camisa do Náutico. Tudo isso em 11 minutos.

Depois dos gols, o Náutico diminuiu o ritmo. O Íbis tentou crescer e, por duas vezes, quase marcou. Primeiro, em finalização de Índio que raspou o travessão. Depois, já nos acréscimos, Vagner fez defesa espetacular em chute de Jean Conca.

Qualquer plano do Íbis para mudar o cenário da partida ruiu em menos de 30 segundos do segundo tempo. Matheus Carvalho recebeu ótimo lançamento de Paulo Miranda e tocou de calcanhar para Kayon marcar o terceiro do Náutico. Faltava mais um gol para transformar a vitória em goleada. Aos 22, Diego Ferreira cruzou rasteiro e Jael só empurrou para as redes.

Com o jogo controlado, o técnico Dado Cavalcanti ainda aproveitou para promover a estreia do atacante Rodrigo Leal entre os profissionais. Depois de empates contra Santa Cruz (3x3) e Retrô (1x1), o Náutico finalmente saiu do Arruda em 2023 com uma vitória.



Ficha técnica

Íbis 0

Lucas Peixe; Jeffinho (Davisson), Fabrício, Gabriel Santos e Kleitinho; Clebson (Itapissuma), Jailton, Jean Conca (Tulio) e Wanderson; Índio (Diego) e Thoni Brandão (Mario Neto). Técnico: Rafael Santiago

Náutico 4

Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza (Diego Ferreira) e Matheus Carvalho (Lucas Paraíba); Kayon (Rodrigo Leal), Paul Villero (Régis Tosatti) e Jael (Alisson Santos). Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior. Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Matheus Valentim da Silva

Gols: Paul Villero (aos 6 e 11 do 1ºT), Kayon (1 do 2ºT) e Jael (aos 22 do 2ºT)

Cartões amarelos: Jailton, Kleitinho, Dávisson (I); Jean Mangabeira, Victor Ferraz (N)

Público: 514 torcedores

Renda: R$ 5.535,00

