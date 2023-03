Náutico vence Ferroviário e está classificado ao mata-mata da Copa do Nordeste

A- A+

O Náutico está nas quartas de final da Copa do Nordeste. Diante do Ferroviário, nesta quarta (22), nos Aflitos, o Timbu fez o dever de casa e venceu por 3x2. Com o resultado, somado aos demais jogos da rodada, a equipe terminou a primeira fase em terceiro, no Grupo B, e enfrentará o ABC, fora de casa, no primeiro mata-mata da competição.

O torcedor do Náutico ainda estava se acomodando nos Aflitos quando recebeu uma boa notícia vinda diretamente do Arruda. Aos 30 segundos, Lucero abriu o placar para o Fortaleza contra o Santa Cruz. Resultado que dava classificação ao Timbu mesmo em caso de derrota.



Em campo, os jogadores alvirrubros também queriam fazer sua parte. Kayon por pouco não marcou em chute que acertou o travessão. A resposta do Ferroviário veio com Erick Pulga. Na cara do gol, o atacante parou em Vagner.



Dia de crueldade



Aos 13, o Náutico balançou as redes com Victor Ferraz, após cobrança de falta de Souza. O lateral, contudo, estava impedido e teve a jogada invalidada. Se não era dia de ser goleador, foi o de ser garçom. Em um passe perfeito, o jogador colocou a bola na cabeça de Jael, que só escorou para fazer 1x0.



O “cruel” estava inspirado. Antes do intervalo, o camisa 99 aproveitou escanteio de Souza e novamente usou a cabeça para ampliar a vantagem.



Com o jogo mais tranquilo, o técnico Dado Cavalcanti aproveitou para poupar Jael no segundo tempo, acionando Júlio. Mas isso não significa que o Timbu estava satisfeito com o placar. Paul Villero, em boa jogada individual, quase fez o dele, em bola que bateu na trave.



A insistência do Náutico foi premiada com mais um gol. Kayon entrou na área e sofreu pênalti. Souza cobrou com categoria e fez 3x0. Antes do fim, Kiuan deu emoção ao jogo até os segundos finais. Em duas bombas na entrada da área, o atacante diminui o prejuízo para os cearenses, mas não evitou o tropeço. Também classificado, o Ferroviário pega o Fortaleza nas quartas.

Ficha técnica

Náutico 3

Vagner; Diego Ferreira, Odivan, Paulo Miranda (Anilson) e Diego Matos; Jean Mangabeira, Victor Ferraz (Nathan) e Souza; Kayon (Régis Tosatti), Paul Villero (Richarles) e Jael (Júlio). Técnico: Dado Cavalcanti

Ferroviário/CE 2

Douglas Dias; Rodrigo Negueba; Roni Lobo, Éder Lima e Zé Carlos (Fabão); Lincoln; Felipe Guedes (Thalison) e Thiagunho (Juninho Quixadá); Deizinho, Erik Pulga (Kiuan) e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Rogerio de Oliveira Braga e Alisson Lima Damasceno (ambos do PI).

Gols: Jael (aos 25 e 42 do 1ºT), Souza (aos 19 do 2ºT), Kiuan (aos 32 e 36 do 2ºT)

Cartões amarelos: Nathan, Anilson (N); Thalison, Ciel (F)

Público: 5.348 torcedores

Renda: R$ 84.613,00

Veja também

Santa Cruz Destaque nos últimos jogos, goleiro Michael confirma renovação com o Santa Cruz