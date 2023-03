A- A+

O Náutico foi facilmente derrotado pelo ABC, neste domingo (26), no Frasqueirão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Em um dos seus piores desempenhos no ano, o Timbu foi presa fácil nas bolas aéreas e perdeu por 3x1, caindo fora da competição. As atenções agora estão na reta final da primeira fase do Campeonato Pernambucano e na terceira etapa da Copa do Brasil.



O ABC jogava em casa, mas sem presença de torcida, já que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou portões fechados no Frasqueirão, por conta da calamidade da segurança pública vivida no Rio Grande do Norte. Mesmo sem o apoio nas arquibancadas, o Elefante dominou os primeiros minutos e foi premiado com um gol aos 12, de cabeça, marcado por Felipe Garcia.



Uma estranha indisposição tomou conta dos jogadores do Náutico. O lateral-direito Victor Ferraz passou mal antes de a bola rolar e não entrou em campo. No gramado, o lateral-esquerdo Diego Matos e o goleiro Vagner foram atendidos por conta de uma indisposição - o camisa 1 chegou a vomitar atrás de uma placa de publicidade. Antes do intervalo, mais um gol do ABC. Após cobrança de falta, Souza desviou e marcou contra a própria meta.

Com Júlio e Mateus Cocão nas vagas de Jean Mangabeira e Nathan, o técnico Dado Cavalcanti tentou aumentar a ofensividade de um time que não deu um chute sequer ao gol do ABC nos primeiros 45 minutos. Para dificultar ainda mais a vida dos pernambucanos, a chuva deixou o gramado pesado.



O ABC esteve mais perto do terceiro gol do que o Náutico do primeiro. Paulinho Moccelin, em velocidade, passou como quis pelos defensores e só não marcou porque Vagner salvou. Aos 32, contudo, o camisa 1 não foi capaz de evitar que Felipe Garcia, de cabeça, marcasse mais um para os potiguares. Antes do fim, Richarles diminui o placar, mas não mudou o desfecho do confronto.

Ficha técnica

ABC 3

Simão; Alemão (Walber), Richard, Afonso e Márcio Azevedo; Walfrido (Daniel Carvalho), Wellington Reis (Bruno Lima) e Raphael Luz (Léo Ceará); Fábio Lima (Paulinho Moccelin), Felipe Garcia e Maycon Douglas.Técnico: Fernando Marchiori

Náutico 1

Vagner; Diego Ferreira (Richarles), Paulo Miranda, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira (Mateus Cocão), Nathan (Júlio) e Souza; Kayon (Regis Tosatti), Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE). Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Jose Moracy de Sousa E Silva (ambos do CE)

Gols: Felipe Garcia (aos 12 do 1ºT e 32 do 2ºT); Souza (contra, aos 48 do 1ºT) e Richarles (aos 42 do 2ºT)

Cartões amarelos: Alemão, Wellington Reis (A); Paul Villero, Paulo Miranda (N)

Veja também

Futebol Dado vê Náutico apático em eliminação e foca atenções na reta final do Pernambucano