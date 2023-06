A- A+

Futebol Náutico sofre gol no fim e fica no empate com o Confiança, em Aracaju Timbu abriu 2x0, mas voltou irreconhecível do intervalo e saiu de Aracaju com o 2x2

Um primeiro tempo para construir uma vitória tranquila, um segundo para esquecer. Depois do 2x0 com um Souza inspirado, o Náutico voltou irreconhecível do intervalo, cedeu o empate em 2x2 com o Confiança, nesta segunda (12), no Batistão, pela Série C do Campeonato Brasileiro, e desperdiçou a chance de terminar a rodada na liderança. O Timbu leva apenas um ponto na bagagem, ficando em terceiro, com 14. O próximo compromisso dos pernambucanos é na próxima segunda, contra o Botafogo/PB, no Almeidão.



Em todos os quatro jogos que o Náutico venceu anteriormente na Série C, ao menos um gol saiu de bola parada. Sempre com participação decisiva de Souza, seja balançando as redes ou com assistências. Contra o Confiança, o camisa 8 novamente fez do artifício algo eficaz para o Timbu. Aos cinco, o meia cobrou falta no cantinho para fazer 1x0.





O Confiança também teve sua chance de marcar por meio da bola parada. Aos 19, Juan Gauto fez um pênalti em Negueba. Dione foi para a cobrança e conseguiu errar duas vezes: deu dois toques na bola e, ainda por cima, chutou por cima do gol.



Das tantas diferenças entre pernambucanos e sergipanos, a maior delas é que somente um tem Souza. Não é somente nas faltas que o meia é decisivo. Aos 31, o meia acertou um chute no ângulo e marcou um golaço no Batistão, chegando ao quarto dele, sendo o artilheiro alvirrubro na competição.



Começou bem, terminou mal

A vantagem era boa, mas o jogo estava longe de estar definido. Logo aos três, Negueba aproveitou lançamento, levou a melhor contra a defesa do Náutico e bateu cruzado para diminuir o placar. E, minutos depois, o Dragão só não empatou porque desperdiçou três chances claras. Primeiro, Dione mandou nas redes pelo lado de fora. Depois, Vagner pega chute de Diego Cardoso na cara do gol. Fechando a lista, o camisa 1 novamente foi importante ao espalmar falta cobrada novamente por Dione.



Com a expulsão de Danilo, o jogo ganhou tons dramáticos ao Náutico. O gol de empate do Confiança era adiado pelas ótimas defesas de Vagner. Mas a pressão foi tanta que o Timbu não aguentou. Aos 48, Salazar subiu bem e, de cabeça, tirou a chance de triunfo dos pernambucanos.

Ficha técnica

Confiança 2

Paulo Gianezini; Lenon, Adryan, Adalberto (Salazar) e Felippe Borges; Lucas Gabriel (Willians), Betinho (Bruno Camilo) e Dione; Cesinha (Riquelmo), Diego Cardoso e Negueba.Técnico: Vinícius Eutrópio

Náutico 2

Vagner; Danilo Cardoso, Denilson e Rennan Siqueira; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Juan Gauto (Eduardo), Souza, Gabriel Santiago (Regis Tosatti) e Diego Matos; Paul Villero (Odivan) e Thiaguinho (Matheus Carvalho). Técnico: Fernando Marchiori

Local: Batistão (Aracaju/SE)

Árbitro: José Mendonca da Silva Júnior (PR). Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (ambos do PR)

Gols: Souza (aos 5 e 31 do 1ºT), Negueba (aos 3 do 2ºT) e Salazar (aos 48 do 2ºT)

Cartões amarelos: Lucas Gabriel (C); Danilo Cardoso, Eduardo (N)

Cartão vermelho: Danilo Cardoso (N)

