Futebol Com gol de Sassá, Náutico perde para o Amazonas nos Aflitos Timbu jogou mal e desperdiçou chance de assumir a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro

A sequência de invencibilidade do Náutico, que durava seis jogos, chegou ao fim. Nesta quarta (28), nos Aflitos, a equipe perdeu por 1x0 para o Amazonas, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os pernambucanos terminaram a rodada na sétima posição, com 15 pontos. Os amazonenses lideram, com 21. O próximo confronto do Timbu é dia 3 de julho, contra o Altos-PI, também no Recife.

Duas coisas eram esperadas no encontro entre Náutico e Amazonas. A primeira era a chuva, que caiu logo no início do jogo. A outra era que, na primeira chance de cobrança de falta, lá estaria Souza para deixar os alvirrubros esperançosos. Na cobrança, o camisa 8 caprichou como de costume, mas Edson estava atento e fez boa defesa.

Lei do ex

O Náutico foi superior no primeiro tempo. Teve mais posse de bola, pressionou, mas não criou chances claras. Aos 41, o Amazonas armou um contra-ataque rápido pela esquerda. O chute cruzado para a área encontrou Sassá, ex-jogador do Timbu e artilheiro da Série C. No meio dos zagueiros, o camisa 9 completou para as redes, chegando ao 12º gol no torneio.

Nos acréscimos, Villero teve a chance de empatar, após falha do goleiro do Amazonas, mas a defesa dos visitantes tirou a bola em cima da linha.



Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Náutico teve uma chance incrível de empatar. Após cruzamento de Victor Ferraz, Jael, na pequena área, finalizou para a defesa de Edson. No rebote, Villero ia marcando, mas a zaga salvou novamente embaixo das traves.

Com Régis Tosatti e Bryan (voltando aos gramados após mais de um ano), além dos estreantes Elton e Berguinho, o Náutico se lançou ao ataque em busca de um gol que daria o empate e posteriormente o sonho de uma virada. Com mais transpiração do que inspiração, os alvirrubros não conseguiram evitar o primeiro tropeço nos Aflitos na Série C 2023.

Ficha técnica

Náutico 0

Vagner; Victor Ferraz, Rennan Siqueira, Denilson (Bryan) e Diego Matos (Regis Tosatti); Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago (Berguinho) e Eduardo (Elton); Paul Villero (Alisson Santos) e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Amazonas 1

Edson Mardden; Yuri Ferraz, Jackson, Thiago Spice e Renan Castro (Charles); Jimenez (Xavier), DG (Vini Locatelli), PH e Rafael Tavares (Foguinho); Sassá (Luan Santos) e Gustavo Ermel. Técnico: Rafael Lacerda

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC). Assistentes: Bruno Muller e Alexandre de Medeiros Lodetti

Gols: Sassá (aos 41 do 1ºT)

Cartões amarelos: Eduardo, Jael (N); Jimenez, Rafael Tavares, Thiago Spice, Yuri Ferraz (A)

Público: 4.699

Renda: R$ 79.460,00

