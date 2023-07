A- A+

Futebol Com gol de Berguinho, Náutico vence o Altos-PI nos Aflitos, pela Série C Resultado de 1x0 fez o Timbu pular para a quinta posição, com 18 pontos, permanecendo no G8 da competição

Mais três pontos na conta do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Diante do Altos-PI, nesta segunda (3), nos Aflitos, o Timbu vence por 1x0 e pulou para a quinta posição, com 18 pontos. O próximo confronto da equipe é contra o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, na próxima segunda (10).

Em comparação com o jogo do Amazonas, o Náutico dos primeiros minutos contra o Altos-PI foi um time bem diferente - algo positivo, diga-se. O Timbu pressionou os visitantes, com mais posse de bola e velocidade. Só não foi um “abafa” mais efetivo porque os pernambucanos ainda esbarravam no passe final para concluir a gol.



A primeira boa finalização do Náutico foi aos 18, quando Rennan Siqueira, substituto de Diego Matos na lateral, bateu forte para a defesa de Rafael. A resposta do Altos foi aos 30. Em contra-ataque pela esquerda, a bola foi de pé em pé até chegar em Manoel, que ficou cara a cara com Vagner, mas mandou para fora.



De nada adiantaria ter mais volume e não balançar as redes. Por isso, Berguinho fez questão de tranquilizar os alvirrubros. Após cruzamento de Villero, o ponta cabeceou forte para abrir o placar nos Aflitos.

Ainda que sem a mesma intensidade do início da primeira etapa, o Náutico continuou melhor e mais próximo do segundo gol. As principais investidas alvirrubras surgiam de bola parada, com Souza.

O gol para “matar” o jogo poderia ser de Paul Villero. Aos 42, o atacante recebeu bom passe pelo meio, mas a finalização parou nas mãos do goleiro Rafael. Ou de Denilson, em cabeçada para fora. Para a alegria dos mais de cinco mil alvirrubros que estiveram no estádio, os lances não fizeram falta. O resultado manteve o Timbu no G8, aproximando-se do objetivo de garantir vaga no quadrangular da competição.

STJD será acionado



O Náutico informou que vai entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra Yuri Ferraz, jogador do Amazonas, responsável pela falta que machucou o lateral-esquerdo Diego Matos, no confronto realizado na última quarta entre as equipes, nos Aflitos, pela Série C. O atleta da equipe amazonense acertou uma joelhada no alvirrubro, lesionando três vértebras da coluna.

Ficha técnica

Náutico 1

Vágner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Danilo, Denilson e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Souza (Elton), Berguinho (Bryan) e Gabriel Santiago (Eduardo); Paul Villero e Jael (Jeam). Técnico: Fernando Marchiori

Altos-PI 0

Rafael; Raul, Marcelo, Vavá e Peu (Vinicius Paiva); Sousa Tibiri, Bessa (Bruno Henrique), Dieguinho e Lelê (Ian); Manoel e Elielton. Técnico: Luan Carlos

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE). Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Gols: Berguinho (aos 36 do 1ºT)

Cartões amarelos: Denilson (N); Vinicius Paiva, Raul (A)

Público: 5.169 torcedores

Renda: R$ 99.035,00

