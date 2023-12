A- A+

Futebol Executivo analisa situação de Souza e cita qual perfil de elenco o Náutico terá em 2024 Segundo Franco, permanência ou saída do meia passará pelo departamento jurídico do clube

O futuro de Souza será definido nos próximos dias, com participação dos departamentos jurídico e financeiro. A informação foi dada pelo novo executivo de futebol do clube, Léo Franco. Mesmo com vínculo até 2024, não está descartada uma saída do meia.

“A situação com Souza é uma questão jurídico-financeira que deve ser resolvida nos próximos dias. A gente precisa atentar para o orçamento. O Náutico não quer prometer uma coisa e não cumprir. A gente precisa ser pé no chão”, afirmou. O valor alto do salário do jogador é um dos empecilhos.

O Náutico também está atento à situação de Ribamar. Diferente de Souza, o vínculo com o centroavante acabou, mas é desejo do Timbu permanecer com o atleta. Para isso, porém, é preciso resolver pendências salariais.

“Estamos conversando com um agente dele e apresentamos uma proposta para solucionar o passivo e também da continuidade dele. Passamos nossa condição. É fundamental nesse processo mostrar que precisamos honrar nossos compromissos, mas fazer de uma maneira que seja possível concretizar as situações. Temos um orçamento e precisamos respeitá-lo. Aguardamos uma resposta nos próximos dias”, declarou.

Qual o perfil do elenco?

Até o momento, o Náutico anunciou oficialmente oito reforços: o goleiro Jeferson Romário, os zagueiros Matheus Santos, Guilherme Matos e Rafael Vaz; o lateral-direito Arnaldo e os volantes Igor Pereira, Lorran e Marco Antônio. Franco detalhou que mais nomes serão anunciados até a data da reapresentação, no dia 11 de dezembro.

“Nosso processo de montagem passa por uma reunião entre os departamentos (futebol e análise) e a comissão técnica, elaborando uma lista de atletas que se encaixa no perfil físico, técnico e comportamental. Estamos tendo êxito, trazendo jogadores que constam na lista, mas também alguns que não vieram por questões financeiras. Procuramos ter jogadores comprometidos, aguerridos, que entreguem o máximo. Obviamente, isso também passa por um critério técnico e tático. Atletas que precisam se encaixar no perfil de jogo do treinador”, afirmou.

“A reformulação está sendo grande. Nós queremos trabalhar com um elenco de 28 atletas. Tanto eu como Allan (Aal, técnico) precisamos avaliar o departamento de formação. Sabemos que o sub-20 está se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O ideal, com um calendário apertado neste momento, tendo Estadual e Copa do Nordeste, é ter 28 (jogadores). Seriam duas peças por posição, com um pouco mais de zagueiros e volantes. Temos alguns nomes para assinar contrato e fazer anúncio”, declarou.

