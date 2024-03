Náutico vence Afogados e garante vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano

A- A+

Com gols de Allan Patrick e Paulo Sérgio (que ainda foi expulso no fim), o Náutico venceu o Afogados por 2x0, nos Aflitos, nesta sexta (1º), pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Com o resultado, os alvirrubros avançam para a semifinal, encarando o Retrô. A outra vaga da etapa que antecede a decisão sairá do ganhador entre Santa Cruz e Central, que jogam neste sábado (2), no Arruda.





Da esquerda à direita. Por alto ou por baixo. Com laterais, meias ou atacantes. Em todo o momento, em todo lugar, de todas as formas, o Náutico era dominante diante do Afogados. Os visitantes mal passavam do meio-campo. O jogo só não era completamente tranquilo porque de nada valia todo abafa sem a bola balançar as redes.



O grito de gol foi crescendo na garganta do torcedor alvirrubro. No chute de Allan Patrick, Danilo se esticou para salvar. Na finalização de Paulo Sérgio, a bola triscou a trave. Na cabeçada de Evandro, ficou rente ao travessão.



Quase o “crime”



Aos 35, Danilo Bala cruzou rasteiro, Vagner conseguiu interceptar e, no rebote, Fernandinho mandou por cima. A arbitragem, porém, assinalou impedimento na origem do lance. Da empolgação pelo início com pressão, a torcida alvirrubra passou a ficar irritada pelos erros ofensivos.



O Náutico escapou do “quem não faz, leva” para o “água mole, pedra dura, tanto bate até que fura”. Aos 47 minutos, Paulo Sérgio recebeu passe dentro da área e tocou para Patrick Allan encher o pé e estufar as redes, levando a vantagem de 1x0 para o intervalo.



O segundo tempo começou diferente. Não somente no uniforme do Náutico, que voltou todo de vermelho. Precisando de um gol para levar o jogo para as penalidades, o Afogados se lançou mais ao ataque. Aos 14, Guilherme Matos tocou errado de cabeça e a bola caiu nos pés de Rodrigo. O atacante chutou cruzado e mandou para fora.



Com Thalissinho, o Náutico tentou aumentar a pressão pelo lado esquerdo. Aos 30, o prata da casa alvirrubro teve ótima chance de ampliar o marcador, mas finalizou nas redes pelo lado de fora. No lado do Afogados, Erik Mendes cabeceou com perigo e Vagner segurou.



Aos 43, o árbitro assinalou penalidade em cima de Thalissinho. O árbitro de vídeo, recurso que o Estadual passou a utilizar a partir do mata-mata, foi acionado. Anderson Luis Marques verificou a imagem e confirmou a marcação. Na cobrança, Paulo Sérgio bateu com tranquilidade para fazer 2x0. A festa só não foi completa porque, na comemoração, o centroavante foi expulso após a arbitragem considerar obsceno o gesto com o dedo médio para a torcida, em alusão a um símbolo contrário a de uma uniformizada rival dos alvirrubros.

Ficha técnica

Náutico 2

Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Joecio (Guilherme Matos) e Diego Matos; Lorran (Marcos Júnior), Marco Antônio e Patrick Allan; Evandro (Fernandinho), Júlio César (Thalissinho) e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal

Afogados 0

Danilo Dantas; Pacajus, Gabriel Alves, Artur Potiguar e Weslley; Jordan (Robinho), Alemão e Danilo Bala (Erik Mendes); Fernandinho (James Dean), Palominha e Rodrigo. Técnico: Pedro Manta

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Anderson Luis Marques. Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Wagner Cabral Miranda

Gols: Patrick Allan (aos 47 do 1ºT) e Paulo Sérgio (aos 49 do 2ºT)

Cartões amarelos: Joecio, Júlio César, Allan Aal, Paulo Sérgio, Thiaguinho (N); Alemão, James Dean (A)

Cartão vermelho: Paulo Sérgio (N)

Público: 10.444 torcedores

Renda: R$ 194.542,00

