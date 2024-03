Patrick Allan decide, Náutico vence Retrô e abre vantagem na semifinal do Pernambucano

A- A+

Está difícil? Chama Patrick Allan que ele resolve. Mais uma vez, o camisa 20 foi o personagem de uma vitória do Náutico nos Aflitos. Foi dele o gol que garantiu o 1x0 diante do Retrô, neste domingo (10), nos Aflitos, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano - o primeiro dos alvirrubros em casa na história perante a Fênix. Os clubes voltam a se enfrentar no próximo domingo (17), na Arena de Pernambuco. Os alvirrubros precisam apenas de um empate para avançar à final.



Sem Paulo Sérgio, suspenso, o técnico Allan Aal optou por manter o esquema com três atacantes, formando o trio ofensivo com Thalissinho, Evandro e Ray Vanegas. O Retrô também veio apostando em um ataque rápido, com Luisinho, Fernandinho e o artilheiro do Estadual, Giva.





Ter espaço, mas não saber utilizá-lo. Os jogadores do Náutico não aproveitaram as lacunas na marcação do Retrô. Ray Vanegas foi um dos que mais errou passes. Thalissinho não estava encaixando as jogadas individuais. Evandro só aparecia nas bolas aéreas. Na cabeça de área, Lorran e Marco Antônio ficaram amarelados já na metade do primeiro tempo.



No lado do Retrô, a maioria das chances foi em chutes de fora da área, mas sem perigo. Aos 36, porém, foi dos visitantes o melhor lance para abrir o placar. Radsley escorou um cruzamento e Fernandinho, dentro da área, mandou por cima. Antes do intervalo, o Náutico fez Paulo Ricardo trabalhar pela primeira vez. Diego Matos dominou pelo meio e arriscou de longe para a boa defesa do goleiro.



Bobeou, é gol



Um dos mais experientes do elenco do Retrô, o lateral Jean cortou muito mal um cruzamento. Deixou a bola nos pés de Patrick Allan. Com calma, o camisa 20 dominou e encheu o pé para estufar as redes e colocar o Náutico à frente do placar no início do segundo tempo.

Por falar em bobeira, a defesa do Náutico também vacilou e deixou Giva sair por trás da marcação e cruzar rasteiro para Alencar fazer o gol. Porém, o camisa 9 estava em posição irregular e o lance foi invalidado, com decisão de campo e confirmação do VAR.



Para aumentar o fôlego do time, Allan Aal optou por colocar o lateral-esquerdo Luiz Paulo e os atacante Kauan Maranhão e Fernandinho nas vaga de Thalissinho, Evandro e Vanegas, respectivamente. Opções também para manter a pressão e buscar o segundo gol após alguns sustos do Retrô.



Aos 30, Kauan Maranhão quase ampliou para o Náutico. O prata da casa chutou rasteiro e Paulo Ricardo se esticou para evitar o gol. Na sequência do lance, após escanteio, a bola resvalou na mão de um defensor do Retrô, mas o árbitro, tampouco o VAR interpretaram o lance como penalidade. Outro bom momento desperdiçando pelos mandantes foi com Fernandinho, que recebeu ótimo lançamento de Luiz Paulo e errou a pontaria.



Sem pressa, o Náutico soube administrar a vantagem mínima para sair dos Aflitos com a vitória por 1x0.

Ficha técnica

Náutico 1

Vagner; Arnaldo (Danilo Belão), Rafael Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos; Lorran (Marcos Júnior), Marco Antônio e Patrick Allan; Thalissinho (Luiz Paulo), Evandro (Fernandinho) e Ray Vanegas (Kauan Maranhão). Técnico: Allan Aal

Retrô 0

Paulo Ricardo; Jean, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar (Richard Franco), Moisés e Radsley; Luisinho (Tailson), Fernandinho e Giva (Mascote). Técnico: Roberto Fernandes

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho. Assistentes: José Romão da Silva Neto e Humberto Martins Dias Silva

Gols: Patrick Allan (ao 1 do 2ºT)

Cartões amarelos: Lorran, Marco Antônio, Ray Vanegas (N); Jean, Edson Lucas, Alencar (R)

Público: 14.166 torcedores

Renda: R$ 289.020,00

