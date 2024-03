A- A+

Futebol Allan Aal vê Patrick Allan como craque do campeonato e meia brinca: "votaria em mim" Camisa 20 foi decisivo nas últimas três vitórias do Náutico na temporada

Patrick Allan é o jogador mais decisivo do Náutico. As boas atuações em campo já eram antigas. Agora, porém, o meia vem apresentando um lado mais goleador. O camisa 20 deixou o dele uma vez cada nas três vitórias mais recentes do Timbu na temporada. Perante o Retrô, nos Aflitos, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, foi o herói do triunfo por 1x0. Desempenho que fez o técnico da equipe, Allan Aal, colocá-lo como candidato a craque do Estadual.

“Ele se dedica demais no dia a dia, tendo uma liderança técnica. Não precisa cobrar os outros, mas quando ele fala, é bem ouvido. Na posição dele, vejo com potencial grande (para ser o melhor do Campeonato). Meu voto seria para ele”, afirmou o treinador.

Aal também destacou as qualidades que fazem do meia peça fundamental no time. “Patrick é um jogador que vem evoluindo desde a primeira rodada, desempenhando funções que a gente determina, com inteligência. É um jogador de construção, criação, com característica diferente dos outros. Canhoto, com boa finalização e bola parada. Ele está entendo a movimentação que precisa fazer. É um jogador com essa condição física para desempenhar esse tipo de função. Com a nossa equipe, ele acaba criando situações de desequilíbrio para o adversário”, explicou.

Após os elogios do treinador, Patrick Allan brincou sobre a boa fase. “Fico muito feliz. É gratificante o reconhecimento ao meu trabalho. Eu com certeza votaria em mim (risos). Agradeço muito a ele, que está comigo no dia a dia e sabe do meu empenho. Espero continuar melhorando, ajudando a equipe”, contou.

“Enganoso”

Mesmo com a vantagem de jogar pelo empate no confronto da volta, domingo (17), na Arena de Pernambuco, o Náutico mantém os pés no chão. Patrick Allan ressaltou que espera o Retrô com um comportamento mais ofensivo, diferente do que foi visto nos Aflitos.

“Será um jogo difícil. O placar de 1x0 é enganoso porque muita coisa pode acontecer lá. Eles virão com uma postura diferente, jogando relativamente em casa, com a torcida deles. O Náutico tem de manter o foco, trabalhar forte e se preparar mais ainda para fazer um excelente jogo”, apontou. Vale citar que, se perder por um gol de diferença, o Timbu decidirá a classificação nas penalidades. Se for por mais, o clube estará eliminado.

Para sair classificado de São Lourenço da Mata, o camisa 10 alerta para os cuidados com a pontaria. "Nosso time finaliza bastante. Vejo que falta só um pouco de tranquilidade às vezes para chegar lá e tomar a melhor decisão, finalizando com o corpo mais equilibrado, melhor posicionado, escolhendo a melhor forma e não fazendo de qualquer jeito", frisou.

