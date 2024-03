A- A+

Futebol Náutico joga mal, fica no empate com o CRB e segue sem vencer como mandante no Nordestão Após 1x1, Timbu permanece no quarto lugar do Grupo B, com sete pontos, e encara o América-RN, na Arena das Dunas, na última rodada da primeira fase do torneio

Pela incompetência dos adversários, o Náutico ainda está no G4 do Grupo da Copa do Nordeste. Pela própria incompetência, o Timbu desperdiça rodada após rodada a chance de criar gordura na zona de classificação ao mata-mata. Ainda sem ganhar em casa na competição, a equipe empatou em 1x1 com o CRB, nos Aflitos, neste domingo (24), pela sétima rodada. Os pernambucanos permanecem em quarto, com sete pontos, e encaram o América-RN, quarta (27), na Arena das Dunas, para definir se estarão nas quartas de final ou se ficarão pelo caminho no Regional.

Derrotas de ABC, Fortaleza, Treze e Itabaiana. Empate do Altos. Quando o Náutico entrou nos Aflitos para encarar o CRB, pelo Nordestão, os demais resultados dos clubes do Grupo B já traziam certo alívio aos alvirrubros. Nada, contudo, que tirasse a vontade dos pernambucanos em ampliar a vantagem no G4 com um triunfo perante os alagoanos, acabando com o jejum de vitórias como mandante na competição.



Na trave



Enfrentar o artilheiro da Copa, Anselmo Ramon, com quatro gols, é saber que o menor dos vacilos pode ser fatal. Aos 13 minutos, por pouco o Náutico não foi vazado de forma precoce. O centroavante tabelou pelo meio e bateu colocado, acertando a trave de Vagner. A resposta alvirrubra, em proporção menor quanto ao perigo, foi em chute cruzado de Arnaldo, passando ao lado da meta de Matheus Albino.



Dos 15 minutos em diante, o Náutico ficou sem as instruções do técnico Allan Aal à beira do gramado. O técnico se sentiu mal e desceu aos vestiários, sendo atendido pelo departamento médico do clube. Inclusive, o treinador, mesmo não estando presente no momento, foi chamado de “burro” após a substituição de Ray Vanegas na vaga de Diego Matos - por questões físicas, diga-se.

Perto do intervalo, o Náutico cridou duas ótimas chances para macar. Cléo Silva e Patrick Allan iniciaram uma boa tabela pelo lado direito, mas que terminou em uma finalização fraca de Paulo Sérgio. Depois, Cléo apareceu livre na área e cabeceou para grande defesa de Albino.

Errou, já era

Depois de duas boas oportunidades, o Náutico aprendeu que, como diz o ditado, "quem não faz, leva". Primeiro, Vagner ainda salvou em chute de Anselmo Ramon. Mas, aos 46, quando Luiz Paulo recuou mal a bola, não teve o que fazer. Gegê saiu na cara do gol e fez 1x0.

Suspenso na próxima rodada do Nordestão, contra o América-RN, por conta do cartão amarelo recebido diante do CRB, o centroavante Paulo Sérgio mostrou que fará falta na rodada final da primeira fase. Após receber passe de Arnaldo, o camisa 9 bateu no canto para empatar o duelo. Lance que reanimou à torcida alvirrubra.

Não foi déjà vu. Mais uma vez, o atacante Anselmo Ramon ficou com o grito de gol engasgado por conta da trave. O chute forte na entrada da área parecia ter as redes como destino, mas parou no poste direito de Vagner.

Na ansiedade para buscar a virada, o Náutico dava muitos espaços para contra-ataque. Em um deles, a sorte dos mandantes é que Labandeira pegou mal na bola. Com Kauan Maranhão e Thalissinho, o Timbu apostou nos garotos da base para tentar vencer a primeira em casa. Mesmo após a expulsão de Hereda nos minutos finais, o placar permaneceu 1x1.

Ficha técnica



Náutico 1

Vagner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos (Ray Vanegas (Thalissinho)); Sousa, Marco Antônio (Wendel Lessa) e Patrick Allan (Marcos Júnior); Luiz Paulo, Cléo Silva (Kauan Maranhão) e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal



CRB 1

Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga (Matheus Ribeiro); Falcão (João Pedro), Rômulo (Caio César) e Gegê; Léo Pereira (Welder), Anselmo Ramon e Mike (Labandeira). Técnico: Daniel Paulista



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Alisson Lima Damasceno e Andre da Silva Andrade

Gols: Gegê (aos 46 do 1ºT), Paulo Sérgio (aos 11 do 2ºT)

Cartões amarelos: Paulo Sérgio, Marco Antônio (N); Hereda (C)

Cartão vermelho: Hereda (C)

Público: 5.785 torcedores

Renda: R$ 94.047,00

Veja também

Futebol Auxiliar lamenta aproveitamento do Náutico como mandante e analisa críticas da torcida a Ray Vanegas