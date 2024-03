A- A+

Futebol Náutico perde do América-RN, mas avança para as quartas de final da Copa do Nordeste No mata-mata, o Timbu terá pela frente o Bahia, na Arena Fonte Nova, de olho em vaga na semifinal

Uma "classificação culposa", quando não há intenção de avançar. Mesmo com uma campanha tendo somente uma vitória na chave, o Náutico segue vivo na Copa do Nordeste. A derrota por 1x0 para oAmérica-RN, nesta quarta (27), na Arena das Dunas, só não tirou o Timbu das quartas de final porque os demais resultados ajudaram. Os pernambucanos terminaram em quarto no Grupo B, com sete pontos. No mata-mata, o adversário será o Bahia, líder da chave, com 18. O confronto único será na Arena Fonte Nova.

Com laterais e zagueiros reservas, além de mudanças no meio-campo e no ataque, o Náutico entrou em campo tendo basicamente o goleiro Vagner como único titular absoluto. Um time bastante modificado em busca da classificação à próxima fase da Copa do Nordeste.



Em cinco minutos, o América-RN chegou com perigo em dois lances, ambos por meio da bola parada de um jogador que o Náutico conhece bem: o meia Souza. Agora no time potiguar, o camisa 8 primeiro cobrou falta com perigo, defendida por Vagner. Em seguida, bateu escanteio na medida para Gilvan cabecear e acertar o travessão.



Na reta final do primeiro tempo, o Náutico equilibrou as ações e quase marcou em finalização de Luiz Paulo. Ainda assim, foi para o intervalo sem balançar as redes. Resultado que era suficiente no momento para avançar ao mata-mata.

O Náutico voltou melhor no segundo tempo. Mais lúcido, passou a explorar as costas da marcação, mas ainda sem encontrar a finalização ideal. Exemplos disso foram as finalizações de Leandro Barcia, para fora, e Marcos Júnior, que mandou por cima ao tentar de cobertura. Nos acréscimos, contudo, o Timbu pagou pelos erros. Rafinha bateu cruzado para marcar o gol da vitória do América. Para alívio dos pernambucanos, o tropeço não tirou a vaga do mata-mata.

Ficha técnica

América-RN 1

Lucão; Rodriguinho, Gilvan, Salazar e Hygor Ribeiro (Matheuzinho); Gabriel Davis, Nathan (Norberto) e Souza; Antônio Villa (Wenderson), Henrique (Rafinha) e Giovani (Paixão).Técnico: Marquinhos Santos

Náutico 0

Vagner; Danilo Belão (Arnaldo), Joecio, Matheus Santos e Luan; Sousa, Marcos Júnior (Samuel) e Wendel Lessa; Luiz Paulo (Thalissinho), Kauan Maranhão (Evandro) e Cléo Silva (Leandro Barcia). Técnico: Allan Aal

Local: Arena das Dunas (Natal-RN)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL). Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares e Ruan Luiz de Barros Silva (ambos de AL)

Gols: Rafinha (aos 45 do 2ºT)

Cartões amarelos: Gilvan, Rodriguinho (N); Marcos Júnior (N)

Público: 2.044 torcedores

Renda: R$ 76.226,00

