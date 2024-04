A- A+

Futebol Mazola é anunciado como novo treinador do Náutico Técnico chega para substituir Allan Aal, demitido após derrota no duelo de ida da final do Campeonato Pernambucano, por 2x0, para o Sport, nos Aflitos

O Náutico anunciou oficialmente a contratação do técnico Mazola. O profissional desembarca nesta noite ao Recife para comandar o clube a partir da quarta (3), substituindo Allan Aal, demitido após derrota no duelo de ida da final do Campeonato Pernambucano, por 2x0, para o Sport, nos Aflitos.

Mazola Júnior é o novo técnico do Náutico para a temporada 2024. Seja bem-vindo aos Aflitos, professor! pic.twitter.com/cpW1dHpBhO — Náutico (@nauticope) April 2, 2024

Mazola terá menos de uma semana para preparar o clube antes do Clássico dos Clássicos. O Náutico precisa ganhar pela mesma diferença de gols para levar a decisão para as penalidades ou acima para conquistar o Estadual no tempo normal.

O técnico tem no currículo um título alagoano pelo CRB, em 2016. Antes, já havia conquistado um acesso pelo Sport, em 2011, colocando o clube na elite nacional. Dez anos depois, ganhou a Série C pelo Ituano.



O profissional também coleciona passagens por clubes como Ipatinga, Paysandu, Bragantino, Cuiabá, Botafogo-SP, Vila Nova, Criciúma, Ponte Preta, Londrina, Remo, Vitória, Novorizontino e Portuguesa, última equipe que treinou.

